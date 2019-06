Meister der Unterhaltung

Er galt als Grandseigneur unter den deutschen Unterhaltungsregisseuren, vom „Tatort“ bis zu den legendären Durbridge-Krimis. Der Regisseur Rolf von Sydow (Bild) ist am Sonntag im Alter von 94 Jahren gestorben. Er sei sanft eingeschlafen, sagte seine Ehefrau Susanne von Sydow am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Seine Karriere umfasste mehr als 130 Film- und Fernsehproduktionen, Theaterinszenierungen, Kabarettprogramme und Hörspiele. Für mehr als ein Dutzend Rosamunde-Pilcher-Romane im TV zeichnete der Regisseur verantwortlich. Außerdem betreute er mit großem Erfolg in den 1990er Jahren die Serie „Praxis Bülowbogen“. Der gebürtige Wiesbadener mit jüdischen Wurzeln litt in der Nazi-Zeit unter Schikanen. Seine Erinnerungen hat er in seinem Buch „Angst zu atmen“ festgehalten. In kanadischer Kriegsgefangenschaft und als Mitglied der „Travelling Theatre Troupe of YMCA“ entdeckte er seine Leidenschaft für das Theater. Sydow wurde Schauspieler, Regieassistent, freier Regisseur und dazwischen Leiter des Fernsehspiels beim Südwestfunk (1973-77) sowie beim Saarländischen Rundfunk (1977-79). dpa (Bild: dpa)

