Meister der Vertonung

Verwandelt Lieder anderer Stars in Hits: Manfred Mann. © Jörg Carstensen/dpa

Mit „Do Wah Diddy Diddy“ oder „Mighty Quinn“ toppten Manfred Mann und seine Band in den 1960ern die Charts. In den 70ern gelang ihm mit Manfred Mann’s Earth Band sein größter Hit „Blinded By The Light“. Keinen dieser Songs hat er geschrieben. „Ich bin nicht so talentiert“, sagte der Musiker, der an diesem Mittwoch 80 Jahre alt wird.

Manns Erfolgsrezept: Er arrangierte kaum beachtete Lieder neu: „Mighty Quinn“ von Bob Dylan, „Blinded By The Light“ von Bruce Springsteen. „Beide haben ihre Songs auf eine sehr persönliche und einzigartige Weise aufgenommen“, erklärt Mann. „Darum ist es möglich, sie in ein einfacheres melodisches Format zu verwandeln.“ Manns Versionen wurden eingängiger und erfolgreicher als die Originale.

1976 Spitzenreiter der US-Charts

Mit Mike Hugg gründete er 1962 die Mann-Hugg Blues Brothers, die sich schließlich in Manfred Mann umbenannten. „Do Wah Diddy Diddy“ war 1964 der erste Nummer-Eins-Hit – bis 1968 waren sie in Deutschland Dauergast in der Hitparade.

1971 gründete der Namensgeber eine neue Band, die anfangs Manfred Mann hieß, dann Manfred Mann’s Earth Band. Er setzte wieder auf Kompositionen anderer Künstler. „Ich hätte nie einen so guten Song wie ,Blinded By The Light’ schreiben können“, meint er. Seine arrangierte Version der ursprünglich eher unspektakulären Springsteen-Nummer schaffte es 1976 an die Spitze der US-Charts. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020