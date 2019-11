Meister der Wortakrobatik gastiert

Im Jahr 2010 hat er es erstmals mit „The Sound of Islands“ getan, 2011 erneut mit seinen „Tonjuwelen, “ und 2020 wird er es wieder tun – das Publikum auf Burg Brattenstein zum Beben bringen! Die Verantwortlichen der Frankenfestspiele Röttingen freuen sich nun endlich wieder den Meister der Wortakrobatik Willy Astor begrüßen zu dürfen. Der Komödiant, Komponist und Musiker wird mit Freunden die Neuauflage von „The Sound of Islands“ am Mittwoch, 5. August 2020, um 20 Uhr auf der Röttinger Festspielbühne zum Besten geben.

Willy Astors „Saitenprojekt“ Sound of Islands präsentiert nach sechs Jahren das von vielen erwartete sechste Album und eröffnet damit ein weiteres Kapitel seines Quartetts mit neuer Besetzung: Ferdi Kirner (Gitarren), Nick Flade (Klavier, Keyboards, Bass), Marcio Tubino (Percussion, Saxofon) – und natürlich Willy Astor.

„Sound of Islands“- Konzerte waren in der Vergangenheit stets herausragende Musikabende, ob Bossa Nova oder Tango, ob afrikanische Einflüsse, Flamenco oder bayrische Volksmusik – gerade die stilistische Vielfalt der astor’schen Kompositionen ziehen die Zuhörer schon seit über zehn Jahren in den Bann.

Resümee der ersten fünf Konzerte: ein begeistertes Publikum genießt die Harmonie der Kompositionen, als wären es Klangskulpturen oder gemalte Töne von Astors Ensemble und erlebt erneut ein akustisches Erlebnis der Extraklasse vor ausgesuchten Kulissen.

Außer dem Konzert mit Willy Astor bieten die Frankenfestspiele Röttingen ein vielseitiges Sommerprogramm, darunter das humorvolle Erfolgsmusical „Sugar – Manche mögen’s heiß“ (Premiere 18. Juni), die flotte Operette „Orpheus in der Unterwelt“ (Premiere 2. Juli) von Jacques Offenbach und der Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ als neuverfasste Komödie (Premiere ist am 9. Juli).

Nähere Informationen zum Programm und alle Termine finden Interessierte unter www.frankenfestspiele.de im Internet.

