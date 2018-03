Meister der zarten Klangfarben

Anzeige

Mannheim.Zwölf Jahre! So jung, oder besser, so unverschämt jung war Evgeni Bozhanov, als er in seiner Heimatstadt mit einem Klavierkonzert Mozarts debütierte. Der 1984 geborene bulgarische Pianist kam später, es war 2001, nach Deutschland. Er arbeitete. Er studierte. Und inzwischen kann er auf große Erfolge bei zahlreichen Wettbewerben zurückblicken. Dass aus ihm ein Musiker mit Charakter geworden ist, war jetzt im Rahmen der Solistenrecitals der Mannheimer Philharmoniker im Rosengarten zu erleben.

Beethovens luftig-beschwingte Klaviersonate in Es-Dur etwa (Op. 31,3, mit dem Beinamen „Die Jagd“) präsentiert Bozhanov dort mit feinsinnigem Witz. Bereits hier fällt seine starke Mimik auf, die sich in seinem musikalischen Ausdruck spiegelt. Er scheint mit dem Klavier zu kommunizieren, ist mal Sprecher, mal Zuhörer. Doch die erste Überraschung erlebt das Publikum in der berühmten „Mondscheinsonate“ (Op. 27,2 cis-Moll), die so ganz anders erklingt als gewohnt. Er folgt Andras Schiffs Interpretation des ersten Satzes und wechselt selten das Pedal, wodurch die Klangfarben mystisch verschwimmen.

Große Stärke

Das von Synkopen geprägte Allegretto, das oft als zünftiger Ländler daherkommt, wird unter Bozhanovs Händen zur angeregten Unterhaltung zwischen zwei gleichwertigen Gesprächspartnern. Der dritte Satz lässt ein wenig den Beethoven’schen Grimm vermissen – wohl dem jungen Alter des Musikers geschuldet.