Meister des Lichts: Kameramann Robby Müller gestorben

Einer seiner bekanntesten Filme war «Paris, Texas» des deutschen Regisseurs Wenders aus dem Jahre 1984. Mit Wenders hatte Müller insgesamt 14 Filme gemacht. Müller drehte mit Jarmusch unter anderem «Down by Law» (1986) und «Dead Man» mit Jonny Depp und mit von Trier «Breaking the Waves» (1996) und «Dancer in the Dark» (2000) mit Björk.

Mehrere Filme, an denen er mitgewirkt hatte, waren international ausgezeichnet worden. Auch in seiner niederländischen Heimat war Müller vielfach geehrt worden. Er war bereits seit Jahren an Demenz erkrankt und konnte nicht mehr laufen.