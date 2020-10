Meister im Amt bestätigt

Rudolf Meister (Bild), der Präsident der Mannheimer Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, gehört weiterhin dem Präsidium des Landesmusikrats Baden-Württemberg an. Bei der Mitgliederversammlung des Gremiums in der Stadtkirche Pforzheim wurde er als Beisitzer bestätigt. Das hat der Landesmusikrat am Mittwoch mitgeteilt.

Zwei Neuzugänge

Weiterhin in ihren Ämtern sind

...