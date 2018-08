Meister und Gejagter

Das Leben von Roman Polanski gleicht einem griechischen Theaterstück, bei dem sich Triumph und Tragödie abwechseln. Im Weltkino hat es der polnisch-französische Regisseur mit Filmen wie „Chinatown“ und „Rosemaries Baby“ zum Meister geschafft, privat hat Polanski schwere Schicksalsschläge ertragen und überwunden. Nur gegen die Schatten seiner Vergangenheit scheint Polanski, der heute 85 Jahre alt wird, machtlos zu sein.

Im Mai wurde der Altmeister nach fast 50 Jahren aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen, Anfang vergangenen Jahres verzichtete er auf den Ehrenvorsitz der Verleihung der französischen César-Filmpreise, weil Frauenrechtlerinnen gegen seine Ernennung Sturm liefen. Der Grund ihres Protests: Polanski wird in den Vereinigten Staaten seit 40 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen polizeilich gesucht.

Das ist nicht neu. Polanski bekannte sich damals schuldig und saß rund 42 Tage in den USA in Untersuchungshaft. Aus Angst vor einer hohen Haftstrafe floh er jedoch und ließ sich in Paris nieder. Das war 1977. In Europa drehte er weiter. Im Jahr 1979 erschien „Tess“ mit Natassja Kinski (1979) und 2002 „Der Pianist“. Beide wurden mit Oscars ausgezeichnet, der für die beste Regie ging an das Holocaust-Drama „Der Pianist“. Dass Polanski ein Flüchtender vor der amerikanischen Justiz war, störte damals nicht. Mit Ovationen wurden seine Filme in Hollywood gewürdigt; wegen des Haftbefehls gegen ihn konnte er sich allerdings nicht persönlich feiern lassen. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018