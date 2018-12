Meisterhafte Kunststücke

Das Stuttgarter Kammerorchester führte im zweiten Meisterkonzert der Musikalischen Akademie in der Würzburger Musikhochschule barocke Orchestermusik auf.

Konzertmeisterin Susanne von Gutzeit wirkte solistisch an der Violine und inspirierte das nur mit Streichern besetzte Kammerorchester zu angeregter Musizierfreude. Sie hatte die Zügel fest in der Hand, beließ den Musikern dennoch eine gewisse Entfaltungsfreiheit, so dass sich aus dem Konzertieren ein ansteckendes Miteinander ergab.

Mit energischen Strichen war es nicht getan, denn differenziert in der Tonbildung hörte man ein munter abwechselndes Klangbild, das sich von einem tonlichen Einheitsbrei absetzte, vielmehr prägnant die motivischen Figuren und imitatorischen Einsätze ausformte.

Ständige Präsenz

Susanne von Gutzeit bewahrte diese lebhaft artikulierte Musik in ständiger Präsenz. Nach Kriegsende gründete der damalige Dirigent Karl Münchinger das Stuttgarter Kammerorchester, das er bald zu hohem Ruhm verholfen hat. Heute besetzen dieses Orchester überwiegend junge Musiker, die sich unverbraucht und spontan in die Musik eingefühlt haben.

Der Star des Abends war Maurice Steger auf der Blockflöte. Mit stupender Fingertechnik und atemberaubender Intonationssicherheit vollbrachte er akrobatische Wunderdinge ohne den geringsten Anflug von virtuoser Kühle. Wer gemutmaßt hatte, dass die Blockflöte gerade mal zur Weihnachtszeit aus der Ecke hervorgeholt wird, um ein paar nette Liedchen unter dem Christbaum im Kreise der Familie vorzutragen, der wurde bei solchen meisterhaften Kunststücken eines Besseren belehrt.

Munterer Kontrast

In der Barockzeit nämlich genoss die Blockflöte einen hohen konzertanten Stellenwert, als ein Instrument, dem beispielsweise der große Johann Sebastian Bach in seinem vierten Brandenburgischen Konzert einen gebührenden Platz zugeordnet hat. Blockflöte und Violine ergänzten sich in bestem Einvernehmen, sie schienen sich durch munteren Kontrast gegenseitig zu beleben.

Das abwechslungsreiche Programm enthielt Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Dario Castello, Concerti grossi von Georg Friedrich Händel und Pietro Antonio Locatelli, ein Konzert für Flautino und Streicher von Antonio Vivaldi sowie eine Suite für Altblockflöte und Streicher von Georg Philipp Telemann.

Witz und Verve

Die Darbietungen besaßen einen angenehmen Unterhaltungswert. Mehr war zu Zeiten des Barock nicht angestrebt außer die Bedeutung des instrumentalen Satzes, die barocke Form und die künstlerische Ausführung unter Experten. Viel Witz und Verve entdeckten Violine und Blockflöte in den kurzweiligen Kompositionen, die nirgends eine Spur von Langeweile aufkommen ließen. Gefallen fand überhaupt die interpretatorische Unmittelbarkeit, mit der die Stuttgarter ans Werk gingen.

