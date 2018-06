Meisterlicher Dirigent

Anzeige

Er war ein weltweit gefragter Dirigent: Enoch zu Guttenberg ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren gestern Morgen in München nach kurzer, schwerer Krankheit, teilten seine Söhne mit.

Der Tod kam plötzlich, Guttenbergs Konzertplan war prall gefüllt. Bei den Festspielen auf Herrenchiemsee, die er als Intendant leitete, wollte er im Juli einige Konzerte dirigieren. Sein Sohn ist der einstige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU).

Geboren wurde Enoch zu Guttenberg im kleinen Dorf Guttenberg im oberfränkischen Landkreis Kulmbach, dem Stammsitz seiner Familie. Das Dorf am Rande des Frankenwalds war sein Rückzugsort, mit der Kutsche war er oft in der Gegend unterwegs. Ansonsten war Enoch zu Guttenbergs Ort die Bühne der klassischen Musik. Er gründete die Herrenchiemsee-Festspiele – und kämpfte in den vergangenen Jahren um das renommierte Festival, nachdem ein Sponsor abgesprungen war.