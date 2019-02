Meisterschaft des Dichternachwuchses

„Um die Welt zu fassen, muss ich anfangen, sie zu benennen. Aus ihr zu lernen, zu verstehen, um mich in ihr zu erkennen“ – Jule Eckert aus Berlin ist der besondere Gast beim Poetry-Slam in der Heilbronner „Boxx“. Die 22-jährige Spoken-Word- Künstlerin hat mit 15 Jahren begonnen zu dichten. Mittlerweile wird sie aus ganz Deutschland mit Einladungen überschüttet, denn ihre sprachphilosophischen Märchen für Erwachsene sind ideal zum Einstimmen, auch beim Wettstreit U20 (unter 20 Jahre), der vom Popbüro Heilbronn-Franken veranstaltet wird.

„Am Anfang war das Wort“: So heißt ihr Gedicht, ein echter Mutmacher, der die Messlatte für die acht Kombattanten, die zwischen 15 und 20 Jahre alt sind, hoch hängt. Moderator Philipp Herold, ein Routinier und Musterbeispiel an Eloquenz, erinnert noch kurz an die Regeln: Selbstverfasst muss der Text sein. Keine Hilfsmittel sind erlaubt, nur das Blatt mit dem Text, und es gibt ein Zeitlimit von sechs Minuten. „Nach sieben Minuten öffnet sich eine Falltür nach Neckarsulm“, scherzt er und landet bei den 130 Zuschauern einen Lacher. „Respect the Poets“, „Respektiert die Dichter“, das ist die Devise, die über allem steht.

Mutige Teilnehmer

Mutig, da sind sich alle einig, sind die Teilnehmer, die dichterisch das Innerste nach außen kehren, viel von sich preisgeben und das nicht selten zum allerersten Mal öffentlich. Den Mut feuert DJ Gorealla an den Turntables mit lauter Musik an. Die Reihenfolge wird per Los entschieden. Wer ins Finale kommt und schließlich den Abend als Sieger verlässt, entscheidet das Publikum mittels Applaus, gerne auch mit Fußgetrappel und bis zum Ausrasten.

Unter den 15-Jährigen ist Joshua Endresz der Jüngste, ein sensibles Dichter-Talent, das mit lyrischem Blick auf den Mond eine Epoche der neuen Empfindsamkeit einläutet. „Ich bin ich“ von Ilay (fast 16 Jahre), ein Stück Selbstfindung, ausgehend von Mobbing-Erfahrungen, das in berührendem Vortrag für mehr Akzeptanz plädiert. Levi Schürlein, für seine 15 Jahre eine Riesenbegabung, entführt das Publikum in seinem Erlebnisbericht in ein surreales Ikea-Land, wo er lang verschollene Freunde wie Jens den Badehocker und Björn die Tischlampe wieder findet.

Chiara Reinhardt (17 Jahrte) lauscht der Musik des Regens nach, Tropfen klopfen wie Buchstaben ans Fenster. Johanna Mirjam Wahl (18 Jahre) übt mit dem Publikum den Countdown und gewinnt mit „Lampenfieber“ seine Sympathien. „Kennst du das?“, fragt der 20-jährige Finn Kostelyna, der das Scheitern einer Beziehung thematisiert. Aus Gregor Landwehr alias Young Marx (20 Jahre), der den „Hunger“ nach Gerechtigkeit in magere Worte fasst, könnte ein Poet der kurzen Form werden – Vorbild könnten Limerick, Haiku oder Tanka sein.

Lakonie und (Selbst-)Ironie in männlicher Stimmlage: Luis Schulz (20 Jahre) macht unter den Finalisten mit seiner „Klassenfahrt“ Eindruck. Das ist bestes Kopfkino, skizziert exzellent die Pennäler-Szene und Charaktere wie einen Berliner Busfahrer. In ihm könnte ein Kabarettist à la Torsten Sträter schlummern. Dennoch schrammen er und Levi Schürlein knapp am Sieg vorbei. Der geht an Johanna Mirjam Wahl und ihre Freiheits-Ode. Die StadtmeisterIn vertritt Heilbronn im Mai beim BWSLAM19 in Biberach.

Der nächste „Heilbronner Poetry-Slam Spezial – Frauen vs. Männer“ ist am Freitag, 29. März, Unter der Pyramide in der Kreissparkasse Heilbronn, Wollhausstraße.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019