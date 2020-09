Melancholie und Humor

Erfolgreich auf Bühne und Leinwand: Schauspieler Michael Gwisdek. © dpa

Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie seine Familie mitteilte. Gwisdek spielte in den 60er und 70er Jahren an verschiedenen Theatern in der DDR. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören „Good Bye, Lenin!“, „Boxhagener Platz“, „Nachtgestalten“ und „Oh Boy“. Auch im Fernsehen war er oft zu sehen: ob im „Tatort“, bei „Bella Block“ oder in den „Donna Leon“-Verfilmungen. In seinen Rollen zeigte er sich als Komödiant, Melancholiker und Exzentriker, in seinen Regie-Arbeiten überzeugte er mit ausgefeilten Figurenzeichnungen. Privat waren Michael Gwisdek und die Schauspielerin Corinna Harfouch viele Jahre ein Paar. Später lebte Gwisdek mit der Drehbuchautorin Gabriela Gwisdek auf dem Land vor den Toren Berlins. dpa

