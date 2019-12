Melanchthon erzeugt Klänge, süß wie Ewigkeit

Auch die Raumakustik strickt an dieser Aufführung gehörig mit und sichert ihr Gelingen. Weil sie nichts in übergroßem Hall ertränkt, sondern fast analytisch trocken ist. Es hatte eben eine Menge Sinn, die Mannheim-Feudenheimer Epiphaniaskirche zum Kulturtempel zu machen. Musikalische Detailarbeit zahlt sich hier aus, und bei der Aufführung der ersten drei Kantaten aus dem Bach'schen „Weihnachts-Oratorium“ - plus der Arie „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“ - unter der überaus bewährten Leitung von Christiane Brasse-Nothdurft wird rasch klar: In diese Arbeit ist viel investiert worden. Instrumental (es spielt das Kurpfälzische Kammerorchester), chorisch (bei der an die 80 Köpfe zählenden Melanchthon-Kantorei) und auch gesangssolistisch.

Heilsgeschichte wird dabei auf breiter Klangbühne erzählt. So, wie bei Bach stets jeder Ton an seinem Platz ist, hat hier jedes Instrument seinen genauen Ort im Raum. Von den Oboen bis zu den ganz rechts, fast an der Seitenwand, geblasenen Trompeten. Auch dazwischen fehlt es nie an Deutlichkeit, selbst von den tiefen Streichern und vom Cembalo (Kai Adomeit) vernimmt man jede Note. In einer ansonsten völlig unforcierten Deutung, deren Gestus oft als kammermusikalisch zu bezeichnen ist. Aber mit exquisiten Solo-Beiträgen, vor allem vom Flötisten Eric Thanbichler, der in der „Frohe Hirten“-Arie Töne frisch wie Tautropfen verabreicht.

Diese Frische weiß auch der recht groß besetzte Chor zu wahren, die Melanchthon-Kantorei ist alles andere als eine lallend matte Stimmmasse - der Text des Schlussstücks führt da deutlich in die Irre. Die Gesangssolisten schließlich reüssieren als Charakterdarsteller: Antonia Schuchardt gibt den höhensicheren Sopran-Engel im Himmel, Fabian Kelly (als Tenor- Evangelist) den kraftvollen Verkünder, Timothy Sharp den mit gebieterischem Bass geschmückten Mahner. Altus Thomas Nauwartat-Schultze lässt am Anfang von „Schlafe, mein Liebster“ sogar eine Ahnung davon aufkommen, was Ewigkeit bedeutet. Süße Ewigkeit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019