Melodische Höhenflüge

Eigene Tonsprache

Franz Schuberts Sinfonie Nr.3 D-Dur stand am Anfang der Konzertfolge mit den Bamberger Sinfonikern. Bereits in seinen früheren Werken hat Schubert seine eigene Tonsprache gefunden, bevorzugte einen reinen Leichtgewicht-Charakter mit einem gewissen Brio, das an Rossini erinnert. Aber das Eigene und Unverwechselbare ist weit stärker präsent als das Epigonale.

Das charakteristisch aufwühlende Ringen um das persönliche symphonische Idiom stand dem Komponisten stets im Hinterkopf. Mit einer vornehm ausgeglichenen Gelassenheit dirigierte Marek Janowski dieses Jugendwerk.

Krönender Abschluss

Richard Strauss krönte den Abend mit seinen Metamorphosen, einem Lamento für 23 Solostreicher, im Angedenken an das im vorletzten Kriegsjahr zerstörte München. Ohne aufgedonnertes Selbstmitleid und ohne introvertierter Noblesse durfte sich das Orchester mit sattem Streicherklang profilieren. Klaus Linsenmeyer

