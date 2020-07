Menschen zieht’s ins Theater

Der Vorverkauf für Abonnenten für die am 25. September 2020 beginnende neue Saison des Theaters Heilbronn ist mit großem Andrang an der Theaterkasse gestartet. Zeitweilig bildete sich eine Schlange über den ganzen Berliner Platz. „Es freut uns, dass es die Menschen wieder ins Theater zieht“, sagt Intendant Axel Vornam.

Weil Corona-bedingt die Festplatzabonnements für die kommende Spielzeit kostenfrei ausgesetzt sind, kaufen die rund 7000 Abonnenten, Theatercardbesitzer und Wahlabonnenten ihre Karten für die Saison 2020/2021 individuell. Sie genießen aber ein Vorkaufsrecht und Festplatzabonnenten, anstelle ihres regulären Abos, einen Rabatt pro Karte. Kaufen können die Abonnenten ihre Karten vorerst bis zum 30. November 2020. Reservierungen sind schon für die gesamte Spielzeit möglich. Dieses System garantiert die größte Flexibilität. Sobald die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen weiter gelockert werden, kann das Theater reagieren, mehr Plätze freigeben und die Saalpläne anpassen.

Der Vorverkauf für die Einzelkartenkäufer beginnt am 1. September 2020 für jeweils zwei Monate. Das Theater Heilbronn hat vorsorglich zahlreiche Zusatzvorstellungen geplant, die bei großem Ansturm auf die einzelnen Stücke freigegeben werden können.

Entgegen ersten Angaben sind momentan keine Kartenkäufe über den Web-Shop möglich. Das Theater hatte bereits entsprechend den Abstandsregeln die Saalpläne für den Web-Shop-Kauf vorbereitet und einen extra Zugang für Abonnenten angelegt: Immer zwei Plätze nebeneinander, dann wieder anderthalb Meter Abstand.

Am 10. Juli, kurz vor dem Vorverkaufsstart für Abonnenten, wurden die Intendanten auf der Tagung des Baden-Württembergischen Bühnenvereins aber informiert, dass künftig wie in der Gastronomie 20 Menschen zusammensitzen dürfen, auch wenn sie nicht aus einem Haushalt kommen. Die bereits vorbereiteten Saalpläne waren somit hinfällig. Eine gute Alternative, um nicht selbst in den Besucherservice kommen zu müssen, ist die Bestellung der Karten per Mail unter kasse@theater-hn.de oder abo@theater-hn.de.

Info: Der Spielplan ist unter www.theater-heilbronn.de veröffentlicht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.07.2020