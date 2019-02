Menschliches Drama mit den Mitteln des Tanzes gestaltet

Am 4. November 1978 war die Uraufführung des Marcia Haydée gewidmeten Handlungsballetts „Die Kameliendame“ im Großen Haus der Württembergischen Staatstheater Stuttgart. Das Werk schuf der Cranko-Schüler John Neumeier, damals Ballettdirektor der Hamburgischen Staatsoper, heute Intendant des „Hamburg Ballett“. Zum Jubiläum wurde jetzt dieser Meilenstein der Ballettgeschichte am selben Ort, in neuer Besetzung, wieder ins Programm aufgenommen. Nicht von ungefähr gab der Choreograf damals seinen Plan auf, Verdis „La Traviata“-Musik für seine „Kameliendame“ umarbeiten zu lassen. Betonte er doch, dass sein Ballett nicht auf das Drama und nicht auf die Oper zurückgeht, sondern auf den 1848 erschienenen Roman „La Dame aux Camé1ias“ von Alexandre Dumas fils, in dem er „die Vielschichtigkeit, die Atmosphäre der Erzählung, ein erinnertes Geschehen, das aus verschiedener Sicht erklärt wird“, bewundert. So wählte er Musik von Frédéric Chopin, der ausschließlich Werke für Klavier geschrieben hat, denen wehmutsvolle Züge eines zuweilen romantischen Weltschmerzes eigen sind.

Der Ausstatter Jürgen Rose, von dem auch die prachtvollen Kostüme stammen, baute im Wesentlichen mit Vorhängen und einer geschickten Lichtregie einen eleganten Salon in Grau auf, der im Lauf des Geschehens sowohl in der Ausgestaltung, als auch farblich leicht zu variieren ist. Dort wird am 16. März 1847 der Nachlass von Marguerite Gautier, der „Kameliendame“, versteigert.

Das ist der Prolog, in dem bereits ein älterer Herr, Monsieur Duval (Jason Reilly) – bei der Uraufführung verkörperte Raid Anderson, bis letztes Jahr Stuttgarter Ballettintendant, diese Rolle –, dessen Sohn Armand Duval (Friedemann Vogel) und Marguerite Gautier (Alicia Amatriain), die Hauptfiguren der Tragödie, auftreten. Armand fällt und wird von seinem Vater aufgefangen, dem er Marquerites Kleid gibt. Die Musik setzt ein, der Zwischenvorhang fällt, es wird „Manon Lescaut“ gegeben. Hyo-Jung Kang in der Titelrolle und Roman Novitzky als Des Grieux tanzen einen klassischen Pas de deux. Dann beginnt die Geschichte von der Liebe, Lust und Leid. Mit einem

ekstatischen Pas seul fasziniert die Kamiliendame Armand Duval. Parallelen zwischen dem Paar Gautier/Duval und dem Paar Lescaut/Des Grieux werden in der Traumhandlung immer wieder gezogen. Eindrucks- und gefühlvoll choreographiert, mit schwierigen Figuren durchsetzt, ist der Pas de deux des

Glücks und der Seligkeit, in dem sich Marguerite und Armand finden und er ihr dann zu Füßen liegt. Und wieder treffen sie sich in einem Pas de deux der zarten Hingabe. Warnend tritt Monsieur Duval auf. Armand sieht die Geliebte in den Armen eines anderen und schafft sich mit expressiven Sprüngen Luft. Dann begegnet er wieder seiner Kameliendame. Jetzt flirtet er mit einer anderen, die ihn verführen will. In einem Pas de deux nähern sich Armand und Marguerite noch einmal. Sie wollen, sie können oder sie dürfen aber nicht zusammenkommen. Zum Schluss stirbt die Kameliendame und zurückbleibt Armand Duval mit seinen Erinnerungen.

Mit diesem klassischen Ballett auf akademischer Tanzgrundlage ist es John Neumeier gelungen, das zu verwirklichen, was für ihn das Wichtigste im Ballett ist, Menschen auf der Bühne zu sehen, menschliche Reaktionen, Empfindungen und Beziehungen durch den Tanz transparent zu machen. Und so sind auch diesmal Alicia Amatriain in der Titelrolle, Friedemann Vogel als Armand Duval, die anderen Solisten und das Corps de ballet in diesem exzellenten Handlungsballett mehr als nur perfekte Tänzer, vielmehr gestalten

sie ein menschliches Drama mit den Mitteln des Tanzes.

Ein Sonderlob verdienen sich das Staatsorchester Stuttgart, unter der umsichtigen Leitung von James Tuggle, und die Klavier-Solisten Alexander Reitenbach, Catelijene Smit und Andrej Jussow. Dieter Schnabel

