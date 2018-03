Messerscharf und mit lodernder Intensität

Anzeige

Nur das wilde „Zauberweib“ Kundry (Ruxandra Donose), die wie eine rastlose Amazone über die Prärie fegt, vermag dem laschen Haufen noch ein wenig Zuversicht einzuhauchen – und natürlich er, der langerwartete Gralskönig in spe: Parsifal. Diese beiden sind es, die einer zunehmend entdifferenzierten Welt ihr passioniertes Spiegelbild entgegenhalten. Ruxandra Donose koloriert die Last epischer Zerrissenheit durch Schuld am Tod Jesu und den Willen zur Erlösung in machtvollen Mezzotiefen. Stephen Gould mausert sich derart bemerkenswert vom nichtsahnenden, fast teddybärhaften Schwanenmörder zum grandiosen Heldentenor, dass 2500 Menschen im Augenblick seiner Welthellsichtigkeit wahrhaft Angst und Bangewird. Da können die Blumenmädchen im Reich der Verführung noch so lasziv frohlocken, Klingsor (Evgeny Nikitin) sich seines Sieges noch so sicher sein: Sie alle bleiben eine Randnotiz des ewigen Willens.

Berliner Philharmoniker glänzen

Unausgesprochen erzählt diese Deutung auch viel darüber, wie Dorn seinen „Parsifal“ philosophisch steuert. Denn wenn grandios aufgelegte Berliner Philharmoniker in der letzten Baden-Badener Spielzeit unter Sir Simon Rattle Wagners Wellenbewegungen messerscharf ausjustieren und mit bisweilen lodernder Intensität erfüllen, ohne dabei je zum Fortissimo auszuholen, ist das nicht mehr und nicht weniger als eine Rotation um die eigene Achse. Mit aller Agonie, die dazugehört.

Parsifal wird so zum Don Quichotte, der gegen Windmühlen zu kämpfen nicht müde wird, am Ende aber – vermeintlich geläutert und weise – doch begreifen muss, dass reiner Tor bleibt, wer sich vor dem Scheitern nicht verneigt. Irdisch gefeiert, ist es ein innerer Niedergang, den Dorn dem Protagonisten vorschreibt und der den Verweis auf höheres Heil nicht schuldig bleibt. Denn selig bleibt hier, wer den Glauben verloren hat, um ihn ungeahnt erfahren zu dürfen. Wenig ist das nicht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018