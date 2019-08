Metallica beweisen in Mannheim Klasse, Wucht und Familiensinn

Metallica warten bis zum Sonnenuntergang. Passend zum für Mannheim typischen Rot über dem ausverkauften Mannheimer Maimarktgelände erklingt erst AC/DCs „It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll)“, dann wie gewohnt Ennio Morricones „The Ecstasy Of Gold“ zu Spaghetti-Westernbildern mit Clint Eastwood. Dann steigt das US-Quartett gut eine halbe Stunde später als angekündigt mit

...