Metallica in Mannheim: Einlass früher als geplant

+++ 15 Uhr

Um die wartenden Fans des Metallica-Open-Air vor dem Maimarktgelände vor zu viel Hitze zu schützen, haben die Veranstalter das Festivalgelände früher als geplant geöffnet. Zunächst war der Einlass für 15:30 Uhr vorgesehen, nun wurden die Tore bereits eine gute Dreiviertelstunde früher geöffnet.

+++ Kurz vor 13 Uhr

Die Sommersonne brennt auf den Vorplatz des Mannheimer Maimarkgeländes, doch davon lassen sich die ersten Metallica-Fans vor dem großen Open Air am Abend nicht irritieren. Bereits am Mittag zur Öffnung der Parkplätze um 13 Uhr versammeln sich die ersten hundert Konzergäste, um sich die Plätze ganz nah an der Bühne zu sichern. Die Verkehrssituation vor Ort ist derzeit noch ruhig, die großen Verkehrswellen erwartet die Polizei für den späteren Mittag sowie den frühen Nachmittag.

Hintergrund: Wichtige Infos zu Anreise und Veranstaltung

Restkarten vor Ort

Veranstalter Live Nation betont auf Nachfrage, dass es trotzdem noch Karten für Kurzentschlossene an der Tageskasse geben werde - und warnt vor Angeboten auf dem Schwarzmarkt oder im Internet. Der genaue Kartenpreis vor Ort stehe aber noch nicht fest. Im Vorkauf zum Beispiel über ticketmaster.de oder eventim.de kommt man nicht mehr zum Zug. Die Preise lagen dabei zwischen circa 98 und 150 Euro plus Gebühren.

Musik gibt es ab 17.45 Uhr. Die erste Vorgruppe Bokassa ist ein norwegisches Trio aus Trondheim, dass sich zwischen Stoner Rock und Hardcore Punk bewegt. Etwas härter und wesentlich mysteriöser kommt ab 18.45 Uhr das schwedische Doom-Metal-Projekt Ghost. Hinter Frontmann Cardinal Copia alias Sänger Tobias Forge bedienen fünf „Namenless Ghouls“ die Instrumente, also fünf namenlose Schauerwesen mit Appetit auf Menschenfleisch. Hinter der Maskerade verbargen sich in der bisherigen Bandgeschichte ziemlich kompetente schwedische Musiker, so dass die zum Okkultismus neigende Showtruppe 2016 für „Cirice“ den Grammy als beste Metal-Performer erhielten.

Den haben Metallica schon sechsmal in der Tasche. Deshalb werden sie auch auf ihrer gigantischen Open-Air-Bühne mit einem im Vergleich zu 2018 zu einem Drittel neuen Programm mit großer Sicherheit schwer abräumen.

Keine Camping-Möglichkeit

Veranstalter Live Nation enpfiehlt den Besuchern, mit dem ÖPNV anzureisen, da die Anzahl an kostenpflichtigen Parkplätzen am Maimarktgelände begrenzt sei. Die Eintrittskarten zum Konzert berechtigten gleichzeitig zur Nutzung des Angebots der Angebot des Verkehrsverbundes VRN. "Es wird ein verstärktes Aufgebot an S-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen geben", heißt es in der Live-Nation-Mitteilung weiter.

Die kostenpflichtigen Parkplätze am Maimarktgelände für Besucher, die doch mit dem Auto anreisen müssen, öffnen um 13 Uhr am Veranstaltungstag. Parkplätze für Rollstuhlfahrer und mobilitätseingeschränkte Besucher befinden sich auf dem Großparkplatz P 20 und sind dort entsprechend ausgewiesen.

"In der Nähe des Konzertgeländes gibt es keine Möglichkeit zum Campen oder direkt am Gelände zu übernachten!", betont der Veranstalter. Die Ein- und Ausfahrt mit dem Auto könne, je nach Verkehrsaufkommen, einige Zeit in Anspruch nehmen und eventuell zu längeren Wartezeiten führen.

Die Xaver-Fuhr-Strasse, an der der Haupteingang zum Maimarktgelände liegt, ist am Veranstaltungstag gesperrt. Zudem trifft der SV Waldhof Mannheim an diesem Tag um 13 Uhr im Carl-Benz-Stadion auf den MSV Duisburg. Aufgrund der dicht beieinander liegenden Veranstaltungsbereiche ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Anfahrt mit den Öffentlichen

Die S-Bahn wird Zusatzzüge aus/in Richtung Ludwigshafen, Heidelberg, Karlsruhe einsetzen, sowohl für die Anfahrt zur Veranstaltung, als auch für die Rückfahrt. Die Abfahrtzeiten der zusätzlichen Züge sind hier einsehbar. Die Haltestelle ist der S-Bahnhof SAP Arena/Maimarkt, von dort erreicht man nach ca. 5 Minuten Fußweg das Maimarktgelände.

Die Verkehrsbetriebe Mannheim (VRN) fahren bis zur Endhaltestelle Neuostheim/Maimarktgelände mit den Straßenbahnlinien 6 und 6a gemäß Fahrplan. Zusätzliche Bahnen ab Innenstadt und Hauptbahnhof stehen ab 12 Uhr ebenfalls zur Verfügung. Von dort aus sind es etwa fünf bis acht Minuten Fußweg zum Maimarktgelände. Weiterhin fährt die Buslinie 50 ganztägig über die B38a nach Neuostheim Endhaltestelle.

Die Rückfahrt der Straßenbahnen nach Konzertende erfolgt ab der Haltestelle Neuostheim - Endhaltestelle (gegenüber Flugplatz), folgen Sie den Hinweisen. Ebenfalls gibt es nach Konzertende Sonderbusse ab Neuostheim, die auf dem Fahrweg der Linie 50 eingesetzt werden.

Zur Sicherheit

Wie gewohnt müssen sich alle Besucher auf strenge Sicherheitsmaßnahmen einstellen. Wie mittlerweile üblich, wird es bei dem Konzert verstärkte Einlasskontrollen geben, die längere Wartezeiten nach sich ziehen können. Zur Prävention ist außerdem ein Verbot von Taschen größer DIN A4 (Handtaschen, Beutel, Rucksäcke) sowie Helme erforderlich. Auf dem Gelände gibt es keine Möglichkeit, Taschen oder andere Gegenstände einzuschließen oder anderweitig zu deponieren, betont der Veranstalter. "Ebenso werden alle Zuschauer gebeten, auf das Mitbringen von Gegenständen aller Art zu verzichten, die nicht unbedingt benötigt werden. Damit sollen im Interesse der Besucher die Kontrollen unterstützt und beschleunigt werden. Es dürfen keine Getränke oder Lebensmittel mit auf das Maimarktgelände genommen werden. Ausreichende Angebote sind vorhanden."