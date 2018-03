Methusalem-Komplott gegen die Liebe

Diese Ehe hat keine Zukunft: Ernani (l., Irakli Kakhidze) hat geschworen, sich zu töten, da kann er Elvira (Miriam Clark) noch so lieben (hinten: Evez Abdulla). © Michel

Mannheim.Sogar einen Kopfschuss überlebt der Mann an diesem Abend. Zumindest vorübergehend. Seine Liebe zu der Frau scheint übermenschlich, metaphysisch. In einem musikalischen Tanz auf dem Vulkan, in surreal hellem D-Dur-Glanz nehmen die Liebenden Abschied. Verdis Musik walzt also vor sich hin. Die Melodien sprechen von Verführung. In der Luft liegt Champagnerlaune. Doch der Tod kommt so unerbittlich

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4807 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018