Meute mit Pauken und Trompeten

Meute-Musiker marschieren. © Rettinger

Blaskapelle spielt Techno – was auf den ersten Eindruck absurd erscheinen mag, ist in seiner Konsequenz nur logisch. Wie sehr, beweisen Meute im ausverkauften Maimarktclub. Vom ersten Beat an vibriert der Boden, der Bass pumpt in den Bauch, die Luft flimmert. Auf der Bühne kein DJ, kein Laptop, keine Geräte, sondern elf Mann in Uniform. Eine Marimba, zwei Trompeten, drei Schlagzeuger, ebenso viele Saxofone, je eine Posaune und Tuba posaunen es raus: Heute gibt es gute Laune und für die nächsten zwei Stunden keine Sorgen, kein Corona, kein Morgen.

Von der Straße in große Hallen

Mit ihren Interpretationen von bekannten Techno- und House-Stücken haben sich die Hamburger binnen kurzer Zeit von der Straße in große Hallen gespielt. Unter der Leitung von Thomas Burhorn lassen die virtuosen Musiker wenig Atempausen – sich und den 2600 Fans. Denn der Rhythmus der elektronischen Originale bleibt gleich, minutenlang wiederholen die Bläser und Trommler die immer gleichen Abfolgen; Mensch gegen Computer. Hier ein bisschen Minimal, dort ein bisschen Deep House mischen sich wie in einem Club-Set ineinander.

Und während man so vor sich hin tanzt, wird die innere Plattensammlung durchstöbert. War das jetzt eben Solomun oder Deadmau5? Ist das nicht Âme? Aber ganz sicher kennt man dieses Sax-Solo vom selben Ort zu anderer Zeit. Stammgast Laurent Garnier zelebriert mit „The Man With The Red Face“ alljährlich den Sonnenaufgang auf der Time Warp und auch die Meute-Version lässt die Hände in die Luft fliegen. Als Höhepunkte in dem durchgängig auf Hochtouren laufenden Konzert zeigen sich die beiden einzigen Lieder mit Gesang: „What Else Is There“ (Röyksopp) und „Hey Hey“ (Dennis Ferrer).

Auffallend: Meute zieht ein ungewöhnlich breitgefächertes Publikum an. Vor einem wippt ein Mitte-50-Pärchen vergnügt, nebendran knutschen sich Anfang-Zwanziger durch ihr erstes Date. In einschlägigen Clubs herrscht nicht solche Diversität auf dem Dancefloor.

Das Showelement funktioniert – zwei Zugaben muss die Truppe absolvieren, darunter ihre frenetisch gefeierte Bearbeitung des Disclosure Hits „You & Me“. Einziger Wermutstropfen: Meute in der Menge so wie früher gibt es an diesem Abend nicht. Die Marching Band marschiert nur auf der Bühne.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020