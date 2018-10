Mezzo mit Diva-Potenzial

Was war das wieder für eine fabelhafte Begegnung bei den Theaterfreunden, als deren Vorsitzender Achim Weizel gleich zwei interessante Neuzugänge der Opernsparte präsentierte! Der neue Studienleiter Gabor Bartinai und die Mezzosopranistin Jelena Kordic stellten sich den Fragen von Opernintendant Albrecht Puhlmann, der zielstrebig und charmant die interessanten Details zutage zu fördern versteht. So erfuhren wir von der attraktiven Sängerin, die sich in Mannheim schon als großartige Charlotte („Werther“) vorgestellt hat, dass sie schon im Kindergarten wusste, wohin der Weg geht. Sie begann ihr Studium mit 16 in ihrer Heimatstadt Zagreb bei Ruza Baldani, hatte erste Erfolge als Organistin, stellte aber fest, dass sie „da niemand sieht“.

Als sie mit 13 die Callas im Fernsehen sah und mit 16 an der Oper in Zagreb „Tristan und Isolde“, da erwachte auch in ihr die „Drama Queen“ (O-Ton), die in Spanien das Land ihrer Sehnsucht sieht und ihrem Intendanten verspricht, bis zur Carmen 2019 die Kastagnetten zu beherrschen.

Sie bewunderte Montserrat Caballé, ihre Technik und ihre Pianokultur. Sie ist nach zwei Jahren „Junge Oper Dresden“ und einem Jahr Braunschweig, dazu Meisterkursen bei Deborah Polaski und Brigitte Fassbaender, in Mannheim angekommen und freut sich auf herrliche Rollen. Sonstige Interessen? Natur, Wandern, Yoga, Flamenco, Autofahren, Kochen.

Dazwischen ein paar Fragen an Gabor Bartinai. Studium in Wien, Klavier, Komposition, Korrepetition, Gesang (Puhlmann: „Ja, Sie haben in der „Meistersinger“-Probe eine hinreißende Magdalena gesungen!“). Dann zwölf Jahre Staatsoper Budapest, jetzt Mannheims großes Repertoire „aber ich habe alle Wagner-Opern drauf“.

Eine Überraschung zum Schluss

Was die musikalische Umrahmung angeht, war es Jelena Kordic wichtig, „alle Facetten zu zeigen“. Das begann mit einer großen Belcanto-Arie „Oh mio Fernando“ aus Donizettis „La favorita“, dann eine rassige Zarzuela von Ruperto Chapi, zwei „Zigeunerlieder“ von Brahms, einem Lied aus ihrer kroatischen Heimat und – Überraschung! – „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Und natürlich Riesenbeifall.

