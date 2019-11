Mia. gastieren in Stuttgart

„Wir haben Mia. nicht der Endlichkeit, sondern der Unendlichkeit wegen gegründet. Die Lust auf die gemeinsame Musik trägt uns immer bis zum nächsten Lied...“ – und offensichtlich auch ins mittlerweile dritte Jahrzehnt als Band. Mia. wurde 1997 in Berlin gegründet. Bands mit einer starken Frontfrau sind in der deutschsprachigen Szene nicht mehr wegzudenken. Man könnte meinen, es gab sie schon immer. Doch jemand musste den Anfang machen und die Musikindustrie überzeugen, dass das Konzept aufgeht. Mit alten und auch neuen Songs des Albums „Limbo“, das am 28. Februar 2020 erscheint, stehen sie wieder auf den Konzert-Bühnen. Am 30. November gastieren sie um 20 Uhr im Stuttgarter Wizemann. Eintrittskarten gibt’s bei den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.11.2019