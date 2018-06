„Mich inspiriert das Leben“

Anzeige

Tamino: Hoziers „Take Me To The Church“ ist natürlich ein gewaltiger Song. Ich persönlich will nur Musik machen, die mir gefällt. Wenn der Erfolg dann natürlich kommt, bin ich glücklich. Ich will nicht unbedingt ein Mega-Popstar werden. Mir würde es schon reichen, in vielen Ländern ein Publikum zu finden. Auch in der arabischen Welt, wegen meiner ägyptischen Wurzeln.

Tamino ist kein Künstlername, Sie heißen tatsächlich wie eine Hauptfigur aus der „Zauberflöte“. Sind Ihre Eltern so große Mozart-Fans? Hatten Sie mit dem Namen eine Wahl, etwas Anderes zu werden als Musiker.

Tamino: Meine Mutter ist großer Mozart-Fan. Sie hat selbst im Opernkinderchor gesungen und liebt klassische Musik, vor allem „Die Zauberflöte“. Und ihr gefiel der Name. Ihr Musikgeschmack hat mich auch stark beeinflusst. Schon als Kind habe ich „Die Zauberflöte“ in Brüssel live gesehen. Das war zwar eine Aufführung für Kinder, hat mich aber sehr beeindruckt. Die Vorliebe für klassische Musik habe ich vor allem durch den Geschmack meiner Mutter; sie verdankt sich weniger meinem Vornamen. Zudem war schon mein Großvater ein bekannter Opernsänger in Ägypten. Aber ich höre auch arabische Musik, viel Hip-Hop und natürlich die großen Singer/Songwriter wie Leonard Cohen oder Bob Dylan. Die liebe ich. Ansonsten inspiriert mich Literatur – und vor allem das Leben. jpk

