Michael Busch, Gitarrist

Insgesamt gerade einmal zehn Auftritte hatte Michael Busch im vergangenen Jahr – und das, obwohl der gebürtige Pfälzer solo und in derzeit vier weiteren Projekten spielt. In den vergangenen Monaten sind lediglich Gitarrenstunden und sein Nebenberuf als Sozialarbeiter als Einnahmequellen geblieben. Mit seiner keltisch inspirierten Folk-Musik entführt der in Neckargemünd lebende Fingerstyle-Gitarrist auf musikalische Reisen, unter anderem auf die grüne Insel. Besinnlich oder groovig können seine Stücke sein, wie es auf seiner Website heißt. Michael Busch freut sich über Käufe seiner CDs – und über die Buchung von Auftritten für die Zeit nach der Pandemie. Mit dem Irish Folk Trio Saoirse Mhór spielt er auch Wohnzimmerkonzerte. Auf michaelbusch.net gibt es weitere Infos. julb (Bild: Busch)

Mit der Benefizaktion „KulturGut – wir helfen den Kreativen“ wollen wir Künstlerinnen und Künstler mit Menschen zusammenbringen, die ihnen helfen wollen. Möchten Sie diesem Künstler helfen? Dann wenden Sie sich per Mail an kulturgut@mamo.de.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021