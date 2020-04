Michael Wollny als Schlussattraktion bei Enjoy Jazz

Mannheim..Österliche Bescherung für Jazz-Fans: Ein Solo-Piano Konzert des deutschen Jazz-Weltstars Michael Wollny dam Samstag, 14. November 2020, in der Mannheimer soll die diesjährige Ausgabe von Enjoy Jazz beenden. Das teilte das Festivalteam um Rainer Kern mit. Die in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und anderen Städten der Metropolregion Rhein-Neckar angesiedelte Konzertreihe beginne am 2. Oktober. Wollny ist dem Festival eng verbunden und hat 2013 als erster Artist in Residence bei Enjoy Jazz gastiert. Der Vorverkauf für dieses seltene Solokonzert beginnt am Freitag, 17. April. Mehr Info unter enjoyjazz.de. Michael Wollny plant, im Herbst ein Soloalbum beim Plattenlabel ACT zu veröffentlichen. Sein Repertoire reicht von Alter Musik, Klassik und Jazz über zeitgenössische Musik bis hin zu Eigenkompositionen. Diese Bandbreite wird der Künstler laut Enjoy Jazz auch bei seinem Solo-Konzert in Mannheim präsentieren. Der Pianist gewann 2011 sowohl mit seinem Trio als auch als bester Solist den in Mannheims Alter Feuerwache ausgetreagenen Neuen Deutschen Jazzpreis sowie den Echo Jazz als Ensemble des Jahres national.[

Festivalleiter Rainer Kern freut sich, mit Wollny „einen engen Freund des Festivals erneut begrüßen zu können.“ Der Kulturmanager plant nach eigenen Angaben mit seinem Team in der aktuellen Situation der Corona-Krise weiter an der diesjährigen Festivalausgabe: „Niemand kann heute seriöse Aussagen darüber treffen, wie unsere Welt im Herbst aussehen wird. Für uns als Team und sicher auch für viele Jazzfans in der Region und darüber hinaus kann die Aussicht auf das Konzert von Michael derzeit ein Fixpunkt und Silberstreif am Horizont sein, von dem wir alle hoffen, dass er vor Publikum stattfinden können wird." Bald werde Enjoy Jazz auch über die weiteren Planungen informieren.

Karten im Vorverkauf für das Enjoy-Jazz-Abschlusskonzert mit MIchael Wollny gibt es zum Preis von 39 Euro zzgl. Gebühren ab Freitag, den 17. April 2020 an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.enjoyjazz.de und www.reservix.de. An der Abendkasse sollen die Karten 45 Euro kosten.