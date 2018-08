Middem Händy zum Pablikvjuing

Wønnde heid iwwa di Blønge laafsch, kummschda jo vor wie in Nu Yørk. Nä, nädd bloos wegä de Quadrade. Isch mähn, dass die Ømmi kä Øhnung hawwe, dess märkt ma jo schunn do drø, dasse nädd die Quadrade, sunnern die Längs- unn Querschdroße zehlä. Dess iss jo bleed Zeig, also isch mähn, wer machd dønn so was? Debei kummd’s doch wohl uff dess Zwischedrinn unn nädd uff dess Außerumm ø, odda? Die

