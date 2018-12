Midnight Oil gibt Konzert

Die australische Rockband Midnight Oil spielt beim 4. Zeltfestival Rhein-Neckar. Die Band („Beds Are Burning“) tritt am 21. Juni auf, teilt der lokale Veranstalter Delta Konzerte mit. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Hits der Formation aus den 1980er und -90er Jahren. Zudem haben Ska-P & Special Guests ihren Auftritt am 1. Juni zugesagt, hieß es weiter. Dabei präsentiert die spanische Punkband ihr neues Album „Game Over“. Die Madrider Band war von 1994 bis 2005 aktiv, bevor sie 2008 neu gegründet wurde.

Das Konzert ist der erste Live-Auftritt nach fünfjähriger Pause. Zuvor hatten bereits Nena, Andreas Bourani, Eule findet den Beat, Status Quo und Namika & Joris ihre Auftritte beim Zeltfestival Rhein-Neckar im kommenden Jahr zugesagt. Informationen und Tickets gibt es unter www.zeltfestivalrheinneckar.de sowie an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen. Ab heute (10 Uhr) gibt es Karten in den Kundenforen dieser Zeitung. lim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.12.2018