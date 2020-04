Mieze: „Es geht um den Soundtrack des Lebens“

Die Berliner Elektropop-Band MiA. hat Ende März ihr siebtes Album veröffentlicht. Mit „Limbo“ gehen Mieze Katz (Gesang), Andy Penn (Gitarre), Gunnar Spies (Schlagzeug) und Robert „Bob“ Schütz (Bass), die sich von ihrem bisherigen Produktionsteam getrennt haben, neue Wege. Im Interview spricht Sängerin Mieze Katz über Neuanfänge und den Umgang mit Krisensituationen.

Hallo Mieze Katz, sind Sie unterwegs?

Mieze Katz: Ja genau, ich laufe gerade vom Alexanderplatz nach Pankow. Da kann ich die U-Bahn meiden und gleichzeitig noch ein sinnvolles Gespräch führen (lacht). Ich bin auf dem Weg zu meiner Mutter, der ich eine Tüte voller Lebensmittel vorbeibringe, weil sie zur Risikogruppe gehört. Anschließend telefonieren wir dann immer, ob die Einkäufe richtig waren. Überhaupt wird gerade viel mehr telefoniert. Sonst sagt man ja oft: Ich kann gerade nicht, ich rufe zurück. Und dann vergisst man es. Jetzt erreicht man die Menschen und spricht wieder richtig mit ihnen. Das finde ich schön. Da können wir irgendwie beieinander sein, auch wenn wir uns nicht sehen.

Am 27. März ist das neue MiA.-Album „Limbo“ rausgekommen, auf dem es thematisch viel um Neuanfang geht. Was war der Gedanke dahinter?

Katz: Also musikalisch und auch inhaltlich wollten wir die MiA.-Lieder schreiben, die wir noch brauchten, die uns gefühlt gefehlt haben. Auf Tour haben wir unsere Setlist der bisherigen Alben hin- und her-jongliert und gemerkt: Hier und da fehlt noch eine Farbe. Darüber wollen wir noch reden und in Austausch gehen. Diese Lieder haben wir dann geschrieben. Manche Lieder haben sich auch von alleine geschrieben. „KopfÜber“ zum Beispiel. Das war das erste Lied, das wir geschrieben haben, die erste Studioaufnahme und dann auch noch die erste Single. Ich liebe es ja, wenn sich so kleine Kreise schließen. Da haben wir einen Text geschrieben darüber, wie wir uns gerade fühlen. Nach 18 Jahren haben wir uns von unserem Kreativteam getrennt, mit einem neuen Produzenten in neuer Konstellation gearbeitet. Da war das vorherrschende Gefühl, neu anzufangen, Schritte ins Nirgendwo zu gehen.

Aus welchem Grund haben Sie das Kreativteam gewechselt?

Katz: Ich glaube, wir hatten das Bedürfnis nach einem Neuanfang, neuem Input auch. 18 Jahre sind eine superlange Zeit. Wir sind im Guten einfach so auseinandergewachsen. So wie wenn man von Zuhause auszieht. Das war einfach wichtig. Wir waren neugierig, auch mal mit einem anderen Studio und anderen Strukturen zu arbeiten.

Was ist die größte Veränderung im Vergleich zu den bisherigen Alben?

Katz: Wir haben alle Texte zu viert geschrieben, das empfinde ich als größte Neuerung. Das war ja vorher hauptsächlich mein Part. Ich fand es auch nicht so gut am Anfang, weil ich dachte, das sei mein Job. Aber die Texte haben mich dann überzeugt. Ich möchte es jetzt nicht mehr missen und kann es mir auch nicht mehr anders vorstellen. Ich finde, dass diese Texte eine Intensität haben und eine Verdichtung, die nur logisch ist, wenn vier Menschen ihre Erfahrungen in einen Text einmassieren - und nicht nur einer.

Wie ist das mit der Instrumentation? Probieren Sie da einfach aus?

Katz: Also, das ist superunordentlich bei uns. Jedes Lied ist anders entstanden. Aber tatsächlich kam die Sehnsucht der Jungs, Texte zu schreiben, auch dadurch, dass sie viel mehr Gesangsmelodien geschrieben haben. Das habe ich auch vorher immer im Verbund mit dem Text gemacht und es passt einfach. Wenn man die Materie immer besser kennt, will man immer weiter vordringen. Als Musiker und Instrumentalist gehört es irgendwie dazu, irgendwann die Gesangsmelodie schreiben zu wollen. Das kann ich total verstehen. Und so eine Melodie lässt sich am besten mit Worten beschreiben. Es fing eigentlich ganz harmlos an, als unser Gitarrist Andy gesagt hat: „Ich hab hier einen Quatsch-Text, weil ich euch einfach mal die Melodie vorstellen wollte.“ Und dann war das total toll, seine erste Zeile war nämlich „Knie aus Papier“. Und ich habe gesagt: „Das ist kein Quatsch, das ist total gut, bei mir geht da ein ganzes Universum auf.“ So hat es angefangen, dass wir gemeinsam getextet haben.

Das Video zu „Limbo“ ist ja schon eine Überraschung, wie Thorsten Schröder da tanzt und zu Ihrem Gesang die Lippen synchron bewegt. Wie sind Sie darauf gekommen?

Katz: Limbo ist ja das Hauptstück des Albums. Und es geht darum, wie wir versuchen, das Leben zu nehmen, mit all seinen Hindernissen und seinen schlechten Nachrichten. Und im vollen Bewusstsein, dass wir in so einer krassen Welt leben, wollen wir morgens aufstehen und sagen: Es wird gut. Das ist nicht aus einer Naivität, sondern aus einer Hoffnung und auch einem Kraftakt heraus. Wenn ich dieses positive Denken nicht habe, brauche ich gar nicht erst aufzustehen. Und Robert hat bei der Videoplanung gesagt: „Ich sehe jemanden tanzen.“ Es gibt ja dieses Tanzvideo von Christopher Walken, auf das wir uns auch in einer Art Hommage beziehen. Wir fanden diese Idee gut, aber es musste jemand machen, der versteht, was wir meinen. Der um diese krassen Nachrichten in der Welt weiß und sie sich aus den Knochen tanzt. Da war klar: Wir wollen einen Nachrichtensprecher. Jemanden, der total seriös ist und der auch irgendwie morgens aus dem Bett muss. Und Thorsten Schröder hat aus einem reinen Bauchgefühl heraus zugesagt. Aber was für ein krasser Dreh das wird, hat er nicht geahnt. Am ersten Tag hatte er neun Stunden Choreographie und am zweiten Tag fingen die Dreharbeiten um 20.15 Uhr an und gingen bis 6.30 Uhr am nächsten Morgen. Und er hat das so toll gemacht, er hat das einfach im Blut.

Das Lied, überhaupt das ganze Album, passt erstaunlich gut momentan …

Katz: Mein Motto für diese Zeit ist unser Lied „No Bad Days“. Es ist ja auch eine innere Entscheidung, wie man diese Tage jetzt lebt. Die Geschichte dahinter ist, dass Marie, eine langjährige MiA.-Weggefährtin, schon ziemlich viele MiA.-Tattoos hatte und dann vor einem halben Jahr mit einem Tattoo am Arm zum Konzert kam: „No Bad Days“. Das hat uns zu diesem Lied inspiriert. Es ist ein Lied geworden über Selbstbestimmtheit. Und auch über das Bewusstsein, dass die nicht vom Himmel fällt, sondern man auch Gegenwind in Kauf nehmen muss. Wir haben für das Video Marie in ihrem Wohnzimmer überrascht und das dokumentiert. Es ist auch komisch, das jetzt zu sehen. Das wäre ja im Moment gar nicht möglich.

Wie sehr trifft Sie die Corona-Krise?

Katz: Es hätte keinen ungünstigeren Zeitpunkt für uns geben können. Wenn uns das in einer Schreibphase erwischt hätte - okay, da wäre ich eh irgendwie eingeigelt und wir hätten uns auch am Telefon besprechen können. Aber jetzt wollen wir eigentlich gern auf Tour gehen mit der Platte, weil wir Musik für Menschen machen und das gemeinsam erleben wollen. Bei uns geht es um den Soundtrack des Lebens. Wir werden alle Konzerte, die ausfallen, auf jeden Fall nachholen. Wir wollen alles spielen und zählen auf die Leute, dass sie auch ihre Tickets behalten. Es braucht einfach gerade Geduld.

Ist das finanziell problematisch für Sie?

Katz: Auf jeden Fall. Der Vermieter unseres Probenraums will ja auch sein Geld, ob wir da jetzt proben oder nicht. Und unsere Crew ist eingekauft. Wir fühlen auch da eine Verantwortung. Die können ja jetzt nicht einfach kein Geld bekommen. Uns geht es da wie allen anderen: Die Kosten laufen weiter. Aber es wird weitergehen und wir tun alles dafür.

Ich denke, es wird vielleicht auch bald Streaming-Plattformen geben, wo digitale Konzerte Geld kosten. Was ich auch fair fände. Es muss wieder ein Bewusstsein dafür entstehen, dass Musik etwas wert ist. In anderen Bereichen sind die Leute auch bereit, zu bezahlen. Diese ganzen Filme, die man gerade leiht, die kosten ja auch einen Haufen Geld. Sechs Euro für 48 Stunden oder so. Stellen Sie sich mal vor, das würden wir mit unserem Album machen. Die Leute würden uns einen Vogel zeigen. Das wird mir jetzt eben auch dadurch bewusst, dass so viele Live-Einnahmen wegfallen.

Ist das Album auch physisch verfügbar?

Katz: Im Moment nur digital, weil die meisten Presswerke ja gerade stillstehen. Aber wir wollen es auf jeden Fall gepresst haben. Das ist ja für uns auch der Beweis, dass es da ist, wenn es sich sozusagen materialisiert. Aber wir sind auch dabei, uns auszudenken, was man gerade machen kann. Als wir erfahren haben, dass unser Record-Release-Konzert nicht stattfinden kann, haben wir gesagt, wir nehmen das im Probenraum auf. Das verschenken wir, als Geste, dass wir das jetzt auch zusammen erleben. Bei all dieser Distanz zwischen den Menschen gibt es ja gerade auch viele Momente, die Menschen zusammenbringen. Ob das Musikschulen sind mit einem Livestream oder Sportler, die ein Workout anbieten. Da macht man nicht nur etwas füreinander, sondern auch miteinander. Das berührt mich. Und vielleicht können wir davon auch was mitnehmen in die Zeit nach Corona.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020