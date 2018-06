Milchmann macht munter

Anzeige

Ins hermetisch abgeschirmte jüdische Milieu in Osteuropa bricht um 1900 die Moderne ein. Die Regisseurin Pascale-Sabine Chevroton hat sich mit ihrem Bühnenbildner Jürgen Kirner bei den Heidelberger Schlossfestspielen allerdings für Abstraktion und Zeitenthobenheit entschieden. Anatevka lockt und lauert überall. In Heidelberg ist es eine Skulptur, die der realen Übermacht der Schlosskulisse ziemlich wuchtig gegenübertritt: ein Riesen-Ei und -Nest - und auch eine Art Wigwam. Ganz aus Holz gemacht und dadurch biegsam. Aber eben auch empfindlich und entflammbar.

Ein Symbol von „Heimat“. Aber nur in seltenen Momenten ein geschlossenes System, denn dieses Riesen-Nest besitzt vier Flügel oder Segel, die sich auseinanderklappen lassen und der Außenwelt samt deren Neuerungen und Gefahren zuwenden. Für die Gefahren steht eine knallrot uniformierte Ordnungsmacht (aus durchtrainierten Heidelberger Tänzern). Winfrid Mikus gibt den Wachtmeister, und in der Wirtshausszene schneidet seine Stimme förmlich durch den Schlosshof, so dynamisch wie schon lange nicht. Den Rest besorgen Microport und Tonverstärkung. Nahes Unheil schwingt da immer mit, auch, wenn der „Fiddler On The Roof“ auftritt - der Geigenspieler, der der Originalversion des Musicals von Jerry Bock den Titel gab.

In Heidelberg heißt er Mark Johnston und geigt nicht allein hoch oben auf dem Schlosserker, sondern vermehrt auch auf der Bühne. Steht er für das personifizierte Schicksal? Oder ist er gar Gevatter Tod? So ganz genau erfahren wir das nicht, in einer Inszenierung, die auch sonst im Vieldeutigen, Allgemeinen und bisweilen Ungefähren bleibt. Das setzt sich bei den Darstellern gewissermaßen fort: Hier gibt es solche, die den Tonfall des „authentisch“ Jiddischen erstreben und beherrschen – und auch solche, die das überhaupt nicht tun.

Joachim Goltz veredelt

Bei Tevjes Töchtern darf man Vasiliki Roussi (sie gibt Zeitel) eher zu der ersten Gruppe rechnen, die mit einer schönen Singstimme geschmückte Annika Sophie Mendrala (Hodel) zu der zweiten. Lena Weiss als Chava (Tochter Nummer drei) steht irgendwo dazwischen. Aber Tevje hält den Laden ja zusammen: Nationaltheater-Bariton Joachim Goltz aus Mannheim ist die Stimme der Vernunft, die selbst den alten Gassenhauer „Wenn ich einmal reich wär’“ zu veredeln weiß. Carolyn Frank als seine Gattin Golde schließlich ist Bewahrerin eines Humors, der die modernen und notorisch schweren Zeiten leicht nimmt.

Am Schluss wird Anatevka trotzdem über eine Rampe deportiert, wenn nicht gar ausgelöscht. Es bleibt wieder bei einer Andeutung, bei einem kurzen Ausblick auf die Zeit, in der aus russischen Pogromen deutsche „Endlösungen“ werden könnten. Der Premierenbeifall bleibt da auch ein wenig unentschieden.

