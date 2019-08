Mine hat drei Chancen

Mine bekam 2016 als Solokünstlerin bereits den ersten Preis für Popkultur. © dpa

Der 2016 eingerichtete „alternative Echo“ Preis für Popkultur hat von jeher ein Herz für Musiker mit Bezug zum Rhein-Neckar-Delta. So zählen Konstantin Groppers Projekt Get Well Soon aus Mannheim, der Landauer Drangsal und Popakademie-Absolventin Mine regelmäßig zu den Nominierten und Gewinnern. Beim Erstellen der diesjährigen Kurzliste durch die zuständigen Gremien des ausrichtenden Vereins zur Förderung der Popkultur am Montag in Berlin war das nicht anders: Mine hat Chancen auf gleich drei Auszeichnungen, Drangsal und Alice Merton stehen jeweils einmal auf der Kandidatenliste.

„Aus über 750 Nominierungen für die zwölf Kategorien wurden jeweils fünf Einreichungen in einer ersten Votingphase herausgesiebt. Ausnahmen bilden diesmal die Kategorien Lieblings-Solokünster und Gelebte Popkultur, in denen aufgrund einer identischen Stimmenzahl sechs Nominierungen zur Wahl stehen“, teilt der Verein mit.

Der Jurypreis soll „moderne populäre, im deutschsprachigen Raum produzierte Musik und Popkultur in allen Facetten auszeichnen“, so die Ausrichter. Die Jury bestehe aus inzwischen über 800 Popkulturschaffenden aus allen Bereichen, die gemeinsam den Verein zur Förderung der Popkultur bilden. Die Preisverleihung findet am 2. Oktober im Tempodrom in Berlin statt.

Drangsal gegen Rammstein

Die Komponistin, Sängerin und Multiinstrumentalistin Mine alias Jasmin Stocker ist mit „Klebstoff“ in der Kategorie Lieblingsalbum nominiert, ihr Song „90 Grad“ könnte Lieblingslied werden und die Wahl-Berlinerin konkurriert mit Alice Merton um den Preis als Lieblings-Solokünstlerin. Ins Rennen um die beeindruckendste Live-Performance geht Drangsal mit Schwergewichten wie Rammstein, die auch für ihr vieldiskutiertes „Deutschland“-Video nominiert wurden, den Alternative Rockern Beatsteaks sowie den Rappern von K.I.Z. und Marteria.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019