Ministerin stärkt Verlagsvielfalt

Die hessische Kulturministerin Angela Dorn (Grüne, Bild) will sich für den Erhalt von Verlagen in Hessen einsetzen. In einer Zeit, in der die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung des Buches an Bedeutung zu verlieren drohe, müssen die Vielfalt der Verlagslandschaft bewahrt werden, erklärte Dorn gestern in Wiesbaden. Daher werde der mit 20 000 Euro dotierte Verlagspreis, der im Vorjahr erstmals ausgelobt wurde, auch 2019 verliehen. Bewerben können sich alle unabhängigen Verlage mit Sitz in Hessen, deren Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro liegt. Verliehen werden ein Hauptpreis (15 000 Euro) und ein Nachwuchspreis (5000 Euro) für Gründer, die in den vergangenen fünf Jahren einen Verlag neu aufgebaut oder übernommen haben. Laut Börsenverein des Buchhandels gibt es rund 300 Verlage in Hessen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019