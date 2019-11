Mir raachda!

Raachdada?“ Dess frogd ma jemønd, wønn ma dess Gfihl hodd, dassa in Raasch kummd, schleschdi Launä hodd odda sunschwie øgschbønd iss. Raachä, dess duä jo imma wänischa Leit. Is jo a gut unn fanienfdisch, also gsundheidlisch wie finønziell. Awwa a dodriwwanaus, kännda froh soi, dassas uffgewwä odda nie øgføngä habd. Isch glaab nämlisch, dass die Zigaräddäaudomade neiadings vumm Gsundheitsømt

