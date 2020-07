Mir raachda widda!

S’wärd jo viel fazehlt, gschriwwä unn dischpediert wegäm Mønnema Marktplatz derzeit. Neilisch war ich middä Elektrisch in de Schtadt, unn wolld vumm Marktplatz aus widda häämfahrä. Wie isch an derä Haldäschdell schdeh, falld mas wie Schuppä vunn dä Aagä, also genaua wie Ruß in die Lung. Dänn Dag war schoints so ä Weddalag midd Diefdruck unn was weeß dønn isch, dass dä die Hønd nädd vor de Aagä

