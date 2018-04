Mir schdingd die Kisch

Anzeige

Ä Wøhnung zu finne, s’iss wohr, war noch nie äfach. Wass die Sach – newwä de horrände Preise – heid awwa noch komblizierda wie fria macht, iss die Tatsach, dass dess, was heid gebaut wärd, jo ga kä rischdische Wohnunge mehr sinn; also zumindescht, wønnda misch frogt. „Zweiraumwohnung“ heeßt ä deitsches Pop-Duo, awwa die sinn schoinds a schunn in die Johre kumme, denn was heid uffm Markt iss, dess sinn eher „Einraumwohnungen“, „Loft“ heeßt des donn. Halwe Induschdriehalle in Väddel, wo de fria noch de viere middags nädd freiwillisch hiegønge wersch. Jetzt koschde die än Haufe Geld, fønge so bei 100 Quadratmeda Wohnflesch ø, hawwe kä änzischii Wønd dezwische – awwa Fänschda biss uff de Bodde. Wønnde Glick hosch, is allenfalls de Abord noch abgetrännt. Dess gild donn als schick, wønnde Schuhschrønk newa de Badwønn schdeht unnde vumm Bett aus uff die Kaffeemaschien gucke konnsch. Jo alla, wonn se mähne. So schää des soi maag, vorm Fernseha iwwe die offe Kischezeil soine bessere Helfd beim Koche zuzugucke... Iss dess schää, wonn die Bettwesch noch Gulasch rische duud? Odda de Windamondl on de Gardrobb nooch Brotkadoffle? Pfui Deifel, so rieschd dess dønn, wønn ma offe fer alles iss. Awwa no ja, sinn ma mol ehrlisch, dess sinn hald a Ferz fer Leid, bei denne sich koche um die Wäda Kaffee unn Salat dreht. Unn ihr Ruh brauche die schoinds a nädd in ihre privade Großraumbirros. Was mir nädd basst øn denne „Lofts“? Dess konn isch eisch sage: Isch krieg do gønz buchschteblisch die Dier nädd zu! Lossdma moi Ruh!