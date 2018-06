Mit dem Ende bricht ein neuer Morgen an

Anzeige

Was wie ein enthusiastischer Aufbruch wirkt, ist in Wahrheit ein Abgesang. Mit dem Musikfest in Speyer, das noch bis Sonntag währt, nimmt der Dirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Karl-Heinz Steffens, endgültig Abschied. Doch beim Eröffnungskonzert des Musikfestes bricht in der Speyerer Gedächtniskirche ein neuer Morgen an.

So jedenfalls beschließt Joseph Haydn sein Oratorium „Die Jahreszeiten“. Es ist Winter, „Licht und Leben sind geschwächet“ und „Vom dürren Osten dringt ein scharfer Eishauch“. Dennoch entfachen Chor, Gesangssolisten und Orchester im brausenden Finale noch einmal einen großen Jubel, der in einem feierlichen „Amen“ mündet. Altes ist vergangen, Neues steht bevor. Karl-Heinz Steffens dirigiert das Werk mit akribischer Detailtreue, aber mit hohem Körpereinsatz und leidenschaftlichem Schwung.

Brachiales Sommergewitter

Es gefällt ihm selbst, was er da zu hören bekommt; immer wieder neigt er sich anerkennend zu seinem Solistenterzett, das mit Christina Landshamer (Sopran), Markus Schäfer (Tenor) und Franz Hawlata (Bass) ausgezeichnet besetzt ist. Auch der 25-köpfige Deutsche Kammerchor gibt der Dankbarkeit über die Schöpfungswunder samt den artigen Reminiszenzen an den aufklärerisch ein wenig karikierten Schöpfergott lebhaft Ausdruck.