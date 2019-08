Erik Gedeons Songdrama „Ewig jung“ wurde im Neuen Globe der Freilichtspiele Schwäbisch Hal aufgeführt.

Man schreibt das Jahr 2059. Das vor rund 40 Jahren neu eingeweihte Theater ist inzwischen eine auf dem Unterwöhrd gelegene Altersresidenz. Die Bewohner sind die aktiven Ensemblemitglieder von heute. Und da sie es, nach ihrer Lebensmaxime „Die ganze Welt ist Bühne“, noch immer nicht sein lassen, spielen die Darsteller aus dem Jahr 2019 sich selbst 40 Jahre später.

Das ist der Ausgangspunkt für „Ewig jung“, einem Songdrama des in Bern geborenen, inzwischen 55-jährigen Erik Gedeon. 2001, als er musikalischer Leiter am Thalia Theater in Hamburg war, hieß die Urfassung des Stücks noch „Thalia Vista Social Club“. Danach wurde es weiterentwickelt und unter dem neuen Titel 2007 in Dresden uraufgeführt. Diese Fassung wird jetzt in einer rund zweieinhalbstündigen Aufführung, einschließlich einer Pause, bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall im Neuen Globe gezeigt.

Reichlich schwarzer Humor

Alle Darsteller treten unter ihren eigenen Namen auf. Und so könnte man sagen, sie spielen sich selbst – gestern, heute und morgen. Doch das wünscht man ihnen nun auch wieder nicht, vor allem wenn man an das Morgen und Übermorgen denkt. Denn bei allem Spaß, den die Protagonisten haben und der sich beim Publikum als fast ungezügelte Freude am Dargebotenen einstellt, ist doch auch die makabre Seite der mit schwarzem Humor reichlich gewürzten Geschichte nicht zu übersehen.

Denn bei genauem Hinsehen sind die Insassen der Altersresidenz nur noch Schatten ihrer selbst von einst, die von früheren Erfolgen träumen und diese Träume sich und ihren Bewunderern vorspielen und dabei glücklich sind und die Voyeure im Zuschauerraum glücklich machen. Im Grund wird aber in dieser Tragikomödie mit dem Entsetzen Scherz getrieben.

Zurück in die Wirklichkeit ruft sie immer wieder Anja Gutgesell als Schwester Anja, ganz in Weiß, nicht nur in ihrer Berufstracht, sondern auch im Abendkleid, wenn sie gekonnt Songs zum Besten gibt. Ansonsten versucht der herrische Dragoner mit Männerhaarschnitt, der die Möbel desinfiziert und mit dem Staubtuch hantiert, die Schützlinge mit dem üblichen „Wir klatschen in die Hände“-Gemeinschaftserlebnis zu unterhalten und sie von ihrem im Grund traurigen Schicksal abzulenken.

Über allem thront im zweiten Obergeschoss Lorena Elser als wattebärtiger Gott, der Wolken verschiebt. Ein Stock darunter steht der Schreibtisch von Schwester Anja vor grünen spanischen Wänden. Und auf der Bühne im Parkett hat Heiko Mönnich, der auch für die passenden Kostüme verantwortlich zeichnet, in der Mitte eine weiße Tür und dazu Tische, Stehlampen, Sessel, einen Sofa, einen Schaukelstuhl und ein Keyboard für den musikalischen Leiter Stephan Kraus aufgebaut, der ins Spiel integriert ist, der mit viel Mühe, geradezu slapstickartig, vor seinem Instrument Platz nimmt, zuweilen eine Sauerstoffmaske braucht und der sich mit Worten kaum, als Keyboarder aber umso besser verständlich machen und den Soundtrack zum Stück liefern kann. Neben ihm stehen, sitzen, liegen und fallen die anderen um, die sich dann wieder mit viel Verrenkungen aufrichten. Udo Eickelmann sitzt im Rollstuhl und schlägt mit seinem Krückstock auch schon einmal Alice Hanimyan, die sich eines Rollators bedient, ihr Holzbein ab. Dirk Weiler und Franziska Becker sind ein merklich gealtertes Schauspieler-Ehepaar. Er schwärmt noch immer von seiner Möwe, die nicht mehr fliegen, sondern wie er nur noch Verse von klassischen Dramen rezitieren und mit anderen einen peinlichen Strip auf die Bretter legen kann, die einst ihrer aller Welt bedeuteten, auch die des Hasch rauchenden Alt-Rockers Ernst Matthias Friedrich.

Das Ganze hat Thomas Goritzki mit viel Fantasie, gespickt mit zahlreichen Gags, manchmal vielleicht ein wenig zu lustig in Szene gesetzt – gewiss zum sozusagen unbändigen Gaudium der Besucher. Der bittere Ernst der Geschichte, nämlich der gar nicht so lustige Verfall der Schauspieler-Persönlichkeiten, kommt in der Vorstellung ein wenig zu kurz, in der karikierte Porträts der Schwäbisch Haller Intendanten Achim Plato, Christoph Biermeier und Christian Doll an der Wand hängen – ein Goldrahmen ist 2059 noch frei.

