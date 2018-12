Mit dem Koalitionsvertrag geduscht

So aktuell ist der 57-jährige, unterfränkische Kabarettist.

Mit der Feststellung: „Priol tritt auf, Merkel tritt ab“ kommt er nämlich in Turnschuhen und Bluejeans auf die Bühne, um gleich festzustellen: „Am Ende hat sie wieder gewonnen“ und sie zu Wort kommen zu lassen: „Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume“.

Mit spitzer Feder geschrieben

Doch an diesem Abend im Theaterhaus Stuttgart geht es nicht nur um Angela Merkel, sondern um den mit spitzer Feder geschriebenen und mit scharfer Zunge vorgetragenen Jahresrückblick 2018 – und da spielt die Ex-CDU-Vorsitzende und Noch-Bundeskanzlerin eine wesentliche Rolle.

So nimmt er nach dem Rauchzeichen „Habemus Groko, mit derselben Päpstin“ zum 177 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag Stellung, den er sich mit einem Tintenstrahler ausgedruckt habe und damit unter die Dusche geraten sei.

Nach einem erneutem Ausdruck habe er allerdings keine wesentlichen Unterschiede zwischen dem Original und der Duschversion erkennen können. Und so haben wir wohl „eine handlungsfähige Regierung, aber sie handelt nicht“!

Nicht fehlen darf die sogenannte Diesel-Problematik, wobei Urban Priol zur Hardware-Nachrüstung meint: „Sie schmälert die Rendite der Großaktionäre aus den Vorzeige-Demokratien“.

In diesem Zusammenhang erinnert er an einen Coup vor 25 Jahren, als „kurz vor der Abwicklung eine kleine Klitsche im Erzgebirge“ den ersten FCKW-freien Kühlschrank auf den Markt brachte und so auf diesem Gebiet den Ozon-Killer besiegte.

Könnte die Zusammenarbeit zwischen dem früheren DDR-Unternehmen Foron und der Umweltschutzorganisation Greenpeace heute vielleicht Vorbild sein?

„Wir können nicht mehr Fußball“

Urban Priol kommt auf Bayern zu sprechen, mit eigener Grenzpolizei und Kreuzpflicht in Amtsstuben, auf den alljährlichen Wirtschaftsgipfel in Davos, auf die Vorgänge im Hambacher Forst, auch auf den Berliner Flughafen und Stuttgart 21, Projekte, die nie fertig werden, sowie auf bezahlbaren Wohnraum und saubere Luft. Auch stellt er fest: „Seit Sommer wissen wir, wir können nicht mehr Fußball“, wobei er meint, die Spiele seien auch nicht mehr so interessant, dagegen die Pressekonferenzen. In diesem Zusammenhang fällt dann immer wieder der Name Mesut Özil.

Politiker bekommen ihr Fett ab

Doch nicht nur Themen kommen zur Sprache, auch Personen, vor allem Politiker, bekommen ihr Fett ab, wobei Urban Priol bei seiner Wortwahl in manchen Fällen durchaus nicht zimperlich ist. So meint er: „Donald Trump ist ein Irrer, der gehört weggesperrt.

Dabei fällt ihm zu den Waldbränden in Kalifornien ein: „Hätte man alle Bäume abgeholzt...“. Er reimt: „Merkel, Nahles, May, bald ist es vorbei“. Günther H. Oettinger bezeichnet er als „Albtraum eines Logopäden“.

Die „konservative Revolution“ von Alexander „Cha Guevara“ Dobrindt, den er als den „größten Geisterfahrer der Republik“ apostrophiert, nimmt er auf die Schippe. Christian Lindner, „der kleine Feigling“, wird ins Gespräch gebracht, ebenso Hans-Georg Maaßen, der „die AFD vor der Verfassung schützte“. Dabei fällt auf, dass er diese Partei im Wesentlichen mit Nichtbeachten straft – was auch die für einen Kabarettisten gemäße Art der Auseinandersetzung sein kann.

Aber zumindest erinnert er die Ewig-Gestrigen an Worte des Generals Hartmann, die dieser an Carl Zuckmayers Drama „Des Teufels General“ an den Fliegeroffizier Hartmann richtet und dabei „vom Rhein, von der großen Völkermühle, von der Kelter Europas“ spricht.

Sozialdemokratischer Backfisch

Andrea Nahles wird als „sozialdemokratischer Backfisch“ tituliert, „noch nicht lange im Amt, aber schon am Ende, die wirkt, als habe sie schon unter August Bebel gedient“.

Und AngelaMerkel darf sich über die Charakterisierung als „Kaltmamsell der Großindustrie“ freuen.

Ausblickend stellt Urban Priol in seinem rund dreistündigen, witzigen, zum Nachdenken anregenden, aber nicht minder unterhaltsamen Programm fest: „Das Jahr 2019 wird wieder genauso bescheuert wie 2018“.

Er rät: „Machen Sie das Beste daraus“. Dieter Schnabel

