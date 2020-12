Mit demokratischer Note fürs Höchste

Was einstmals fraglos die größte Herausforderung für Baumeister war, ist in unseren Tagen eher zur Nebenbeschäftigung beziehungsweise zum Spezialfall geworden. Das zeigt sich auch in der Region: Der Wormser und Speyerer Dom zählen zu den herausragenden Zeugnissen mittelalterlicher Baukunst. Und sie sind in eins damit ein getreuer Spiegel ihrer Zeit und von deren Weltbild. Spätere Sakralbauten können da nicht mithalten, wenngleich es auch im Barock oder Historismus spektakuläre Gebäude gibt, für die sich ebenfalls regionale Beispiele finden lassen.

Und noch später? Ein Spiegel ihrer Zeit bleibt die Baukunst auch dann, versprüht etwa demokratischen Geist und weist alles von sich, was früher gerade eine ihrer vornehmsten Absichten war, nämlich herrschaftlichen Anspruch zu belegen. In Mannheim arbeiteten nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem zwei Architekten, nahezu gleichaltrig, die überregional bekannt waren und auch markante regionale Spuren hinterließen – ein dritter aus der Generation folgt mit etwas Abstand. Für demokratisches Bauen stehen sie alle, doch einer widmete der einstigen architektonischen Paradeform ganz besondere Aufmerksamkeit.

In Mannheim finden sich gleich mehrere Beispiele dafür. Das hier gesuchte Bauwerk entwarf der in Ludwigshafen geborene Architekt bald nach dem Studienabschluss im Zentrum der Quadratestadt – und erlangte damit schlagartig überregionale Bekanntheit. Der Bau für die evangelische Kirche hatte einen Vorgänger, der im Zweiten Weltkrieg bei einem Großangriff zerstört worden war, und ersetzte dann die hölzerne Notkirche, die die Nachkriegsjahre über als Provisorium diente.

Der Architekt fertigte hauptsächlich aus Beton, verstand es, dem roh wirkenden Material filigrane Noten abzugewinnen. Die Wände sind vielfach durch kleine farbige Glasfenster durchsetzt. Auch das Portal wirkt einladend, offen, vermeidet jeden Anschein herrschaftlicher Repräsentation, ebenso der schlichte, frei stehende Turm. Manche meinen ja, mit Sakralem sei es heute nicht mehr weit her. Einen Bedeutungsverlust dokumentiert die Architekturgeschichte gewiss, und da mag es dann auch kein Zufall sein, dass das heute hier gefragte Bauwerk längst einer weltlichen Nutzung zugeführt wurde.

