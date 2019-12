Mit einer Tendenz ins Groteske

Originelle, eigenwillig gestaltete Skulpturen, vorwiegend aus Bronze gegossen, stehen im Mittelpunkt der jüngsten Ausstellung des Kunstvereins Tauberbischofsheim im Engelsaal. Was gibt es hier alles zu sehen? Köpfe, das heißt, zumeist Büsten, klein- bis höchstens mittelformatig, mit eigentümlichem Ausdruck, denen allen als Gemeinsamkeit eine gewisse Verzerrung und eine Tendenz ins Groteske zu eigen ist.

Große Vielfalt

Manche wirken stilisiert und in ihren Formen archaisch vereinfacht, andere erstaunlich realistisch und mit glatten, reiner Formgebung.

Am erstaunlichsten ist allerdings die Mimik, aus denen sich Wesen und Charakter der dargestellten Figuren erschließen lässt. Man findet hier Menschen- und Tiergesichter – und manchmal irgendetwas dazwischen ähnlich spätmittelalterlichen Dämonen- und Teufelsdarstellungen(einige kleine, gehörnte Teufelchen befinden sich tatsächlich darunter), und auch die fast durchgehend karikierende Zuspitzung gemahnt an jene Kunstepoche, in denen gesellschaftliche Zustände und menschliche Grundeigenschaften – zumeist Schwächen und Laster – in allegorischer Form ausgestellt und angeprangert wurden.

Titel wie „Politikkasper“, „Goldene Gans“, „Taschenspieler“ und „Bürokratenkarussell“ weisen darauf und – nicht zu vergessen – die meisten der Köpfe sind mit putzigen textilen Kopfbedeckungen versehen, in denen vor allem die Grundform der Narrenkappe fantasievoll und auf immer neue Weise variiert wird.

Die Künstlerin Claudia Katrin Leyh, ihres Zeichens Bildhauerin und Designerin, stammt aus dem thüringischen Meiningen, studierte an der Akademie Schloss Giebichenstein bei Halle, lebt und arbeitet derzeit in Rhönblick in Süd-Thüringen. Für ihr (vorwiegend plastisches) Werk erhielt sie bereits zahlreiche Auszeichnungen.

Wohlwollender Blick

Gunter Schmidt, einmal mehr kundiger Einführungsredner bei der Vernissage im Engelsaal, stellte in seiner Deutung zunächst heraus, dass die Bildhauerin, eine „einzigartige und amüsante Methode gefunden hat, das Bild des Menschen zu symbolisieren oder auch zu ironisieren.“ Dessen ungeachtet sei ihr Blick zwar genau, aber trotz ihres satirischen Einschlags „insgesamt wohlwollend“.

Claudia Katrin Leys Schöpfungen wohne – hinter ihrer augenscheinlichen, vordergründigen Botschaft und Bedeutung – immer noch ein „Geheimnis“ inne. „Ein Geheimnis, das man nicht in alle Richtungen zu entschlüsseln braucht“, so das abschließende Fazit des Einführungsredners.

Die Ausstellung mit Bildern und Plastiken von Claudia Katrin Leyh dauert zu den üblichen Öffnungszeiten (samstags 10.30 bis 12.30 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung) noch bis einschließlich Sonntag, 22. Dezember.

