Mit erlesenen Kompositionen erfreut

Das Mozartfest Würzburg legt in seinem Gesamtkonzept immer wieder Programme vor, die ausgetretene Pfade umgehen und mit kostbaren neuen, oftmals unbekannteren Überraschungen nicht geizen. So erlebten die Zuhörer in der nur zu Hälfte gefüllten Neubaukirche ein besonderes Konzert mit erlesenen Kompositionen Clara Schumanns, zeitlich passend als Hommage zu deren 200. Geburtstag.

Hoch gefeiert

Sie hatte künstlerisch zwar ein aufregendes, aber kein leichtes Leben. Als Pianistin hoch gefeiert und weit berühmter als ihr Mann Robert litt sie als Komponistin an der Diskrepanz zwischen zu hohem Erwartungsdruck und eigenen Minderwertigkeitsgefühlen.

Aussagekräftige Romantik reflektieren die ausgewählten Liedkompositionen vornehmlich auf Texte von Heinrich Heine, hinter denen sie sich aus heutiger Sicht nicht zu verstecken braucht. Johannes Brahms, Theodor Kirchner, er war 1873 Direktor der Würzburger Musikschule, und Robert Schumann ergänzten den Reigen dieser Lieder, die bisweilen einen Duft von frühlingshafter Zartheit ausstrahlen.

Die ganze Palette intimer und leidenschaftlich ausbrechender Stimmungen markierte die Schwingungskurven der getroffenen Liedauswahl. Der Komponist Aribert Reimann, der sich unter den Zuhörern befand, bewies ein gesundes Verhältnis zum romantischen Liedgut, hatte er doch die ursprünglich vom Klavier begleiteten Kunstlieder gediegen auf das Streichquartett übertragen und damit ein gutes Händchen bewiesen.

Nicht überfrachtet

Nur selten vermitteln sie einen virtuosen Überschwang, geben vielmehr das sensible Wehen der Empfindungen dynamisch nuanciert wieder, sodass überbordende Akzente, die freilich da und dort auftreten, den zumeist schlichten Grundcharakter dieser Kompositionen nicht überfrachten.

Zwischen Clara Schumanns „Volkslied“, „Ihr Bildnis“ und „Sie liebten sich beide“ traten die fünf Ophelia-Lieder von Johannes Brahms und Theodor Kirchners „Die schönen Augen der Frühlingsnacht“.

Insgesamt beinhalten sie wunderbare Texte, welche die Natur und das menschliche Erleben in Höhen und Tiefen als Romantik pur im Einklang besingen. Birte Leest, Mitglied im Ensemble des Staatsschauspiels Dresden, las aus Briefen und Tagebüchern der Clara Schumann, die ein eindrucksvolles Bild vom seelischen Zustand, von den Sorgen und Nöten der Künstlerin widerspiegeln.

Die Ausführenden mussten sich anfangs an die hallige Akustik gewöhnen, um dann doch noch die nötige Balance zu finden, die das Konzert nun „hörenswert“ machte.

Stimmlich und im Ausdruck haben sich die Sopranistin Anna Lucia Richter und das Schumann-Quartett mit Erik und Ken Schumann, Violine, mit Liisa Randalu, Viola, und Mark Schumann, Violoncello überzeugend stilecht in die Liedfolge eingefunden.

Die Sängerin besitzt eine angenehme, hell geführte Stimme, mit der sie dynamisch den extrem höheren Lagen keine Gewalt angetan hat. Sie verfügt über verschiedene Farben, über ein Timbre, das dem Lied entspricht, und über eine Leichtigkeit, welche die Tücken dieser Lieder mühelos umging. Ihr künstlerischer Anspruch fügte sich wohltuend in das interpretatorische Konzept dieses Konzerts ein. Das gilt ebenso für die beispielhafte Partnerschaft, mit der das Schumann-Quartett Anna Lucia Richter begleitet hat.

Mehr aus sich herausgehen konnten die vier Spieler in den eingestreuten Bagatellen von Aribert Reimann mit deren in zeitgenössischer Musik gewohnt dissonanten Klangreibungen. Sie lieferten expressive musikalische Kommentare zu der sorgfältig bedachten Vortragsfolge jener empfindsamen Lieder.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019