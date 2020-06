Mit feinnervigem Gefühl

Nicht mitsingen, keine Beifallrufe. Aber aufstehen und laut applaudieren, das geht immerhin, und das passiert auch nach rund eineinviertel Konzertstunden mit Sängerin und Songschreiberin Mine in der Alten Feuerwache Mannheim.

Nur 75 Minuten? Ja, auch die Dauer eines Auftritt ist nach derzeitiger Bestimmungslage begrenzt. Doch Corona-Einschränkungen wie diese sollten einen nicht vergessen lassen, was für ein großartiges Gefühl es ist, überhaupt wieder live ein Konzert erleben zu können. Das findet auch Mine. „Ich hab’ das so vermisst“, sagt sie und dürfte damit vermutlich so ziemlich jedem im Saal aus dem Herzen sprechen.

99 Sitzplätze können gegenwärtig in der Feuerwache ausgewiesen werden. Und die waren auch allesamt bald ausverkauft gewesen, weswegen für den Folgetag nach dem ersten Mine-Gastspiel ein Zusatztermin anberaumt worden ist - gleichermaßen vor vollem Haus. Die Keyboarderin und studierte Jazzsängerin, die zudem an der hiesigen Popakademie ein Masterstudium absolviert hat, tritt hier mit Bassistin Vroni Frisch und Schlagzeugerin Linda-Philomène Tsoungui in exzellent besetzter Trio-Formation auf. Aus Mines Mannheimer Zeit stammt auch das wunderbar melancholisch, Tanz-taumelnde gespielte „Kann sie es tragen?“ - eines von vielen ihrer Lieder, die nachhallen, die man auch nach Jahren nicht vergessen hat und mitsummen kann (was, anders als das Mitsingen, übrigens auch erlaubt ist, wie Mine erklärt).

Eine ganze Reihe ähnlich bestrickender Stücke sind seither dazugekommen, versammelt auf vier Alben, Songs wie „Klebstoff“ und „Anker“ oder „Mon cœur“ (vom gemeinsam mit Rapper Fatoni aufgenommenen Langspieler „Alle Liebe nachträglich“), die Nachdenklichkeit, Tiefe und feinnerviges Gefühl mit fesselnder Energie und eingängiger Melodik verbinden. Und ob nun es Indie-Pop, Kammerspiel-Elektro oder Hip-Hop ist - Mine kann es tragen. Und es kleidet sie fabelhaft.

