Erste filmische Gehversuche im Keller und in der Garage des Elternhauses erwiesen sich im Rückblick als frühe Standortbestimmungen. Die kulturell interessierte Mutter und der Vater, der 1952 Pressechef der späteren „Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg“ wurde, lieferten hierzu entscheidende Impulse. Rasch machte der junge Nico die Erfahrung: „Film hat etwas mit Wirklichkeit zu tun, mit dem Leben und der Welt da draußen.“

Volontariat in Mannheim

Die Aufnahmebereitschaft für gesellschaftliche Entwicklungen und das Mitteilungsbedürfnis pendelten sich auf ein hohes Niveau ein. Mit Filmen die Welt verändern zu können: Dieses Ideal hat Nico Hofmann seit Jugendtagen verinnerlicht. Dafür gab er, nachdem er ein Volontariat beim „Mannheimer Morgen“ absolviert hatte, seine journalistischen Ambitionen endgültig auf. Im Buch schildert der Filmemacher ausführlich, was ihn dazu bewogen hat, sich in seinen Regiearbeiten und Produktionen vor allem mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Filme und Mehrteiler wie „Unsere Mütter, unsere Väter“, „Dresden“ oder „Rommel“ lassen sich auf der Grundlage von Hofmanns Selbstbeschreibungen als Versuche erkennen, sich selbst verstehen zu lernen, indem man die Geschichte versteht.

Haltung, so Nico Hofmanns Überzeugung, entwickelt sich auf der Basis von Identität. Diese lässt sich aber nur über den Weg der Klärung gewinnen, woher ich komme, welche familiären und geschichtlichen Ursprünge mich in die jeweilige Zeit gestellt haben. „Der Krieg meines Vaters“ ist ein solches Dokument aus den 1980er Jahren, das nationale mit familiärer und individueller Biografie verknüpft. Noch die Beschäftigung mit der Nibelungensage, die Hofmann als Nachfolger Dieter Wedels in die rheinhessische Provinz geführt hat, ist bestimmt von der Faszination über die Herkunft von Gewalt und des Zusammenbruchs der Zivilisation unter dem Ansturm archaischer Energien. Kritiker haben dem Filmemacher vorgeworfen, schwere Themen im seichten Milieu der Unterhaltung zu verwässern. Nico Hofmann ficht das nicht an. Sein Sendungsbewusstsein wurzelt in der Erfahrung, dass Filme in der Regel viele Menschen erreichen. Und dass Emotionalität, wie sie im Film unmittelbar erfahrbar wird, als Transportmittel von Fakten unverzichtbar ist.

Selbstverständnis als Aufklärer

Hofmann versteht sich als Aufklärer, der sich in höchsten Verantwortungspositionen wahrnimmt, die ihm als Interpreten der neueren deutschen Geschichte zukommt. Das internationale Erstarken von Autoritarismus und Rechtspopulismus gilt ihm als Alarmsignal, Geschichtsklitterung in ihrem Gefolge als sicheres Zeichen, dass die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte in einem Land wie diesem keinen Schlussstrich verträgt.

Montag, 23.04.2018