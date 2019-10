Mit geradezu befreiender Leichtfüßigkeit

„Was haben wir mit diesem Kind bloß falsch gemacht? Wir haben sie nie zu etwas gezwungen! Vielleicht war genau das falsch?!“ An Lore nagen Selbstzweifel. Typisch Frau. Mit „Kind“ meint sie ihre 36-jährige Tochter Gloria. Die will in dritter Ehe einen Baulöwen heiraten, in Leipzig, einen Ossi, der ihr Vater sein könnte! Wortreich kompensiert Lore ihr Erstaunen über die Situation, während sich Ehemann Harry, typisch Mann, kurz fasst: „Ihr desaströses Leben geht mir am Arsch vorbei“. Ebenso wenig Lust hat er, seine Tochter nach zwei Bruchehen erneut an den Altar zu führen.

In der Reihe Theater Spezial sind 600 Fans zur Lesung „Alte Liebe“ ins Große Haus gepilgert. Mariele Millowitsch (Jahrgang 1955) und Walter Sittler (1952), bekannt als TV-Traumpaar, sind live ein Publikumsmagnet.

Bekannt wurde das Schauspielerpaar Millowitsch/Sittler durch die ZDF-Serie „girlfriends – Freundschaft mit Herz“ (1995 – 2007). Ab 1997 war das Duo in der Comedy-Serie „Nicola“ bei RTL zu sehen und wurde dafür 1998 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Sie leihen ihre Stimme den jeweiligen literarischen Figuren der Ehe-Veteranen Elke Heidenreich (Jahrgang 1943) und Bernd Schroeder (1944).

Die Botschaft des Autoren-Duos, das 23 Jahre (von 1972 bis 1995) verheiratet war, lautet: Alte Liebe rostet nicht. Der Text wimmelt von literarischen Bezügen. Angefangen mit den Namen ihrer Protagonisten: Harry verweist auf Harry Haller, das Alter Ego von Hermann Hesse im Roman „Der Steppenwolf“. Auch das Gärtnern, Hesses spätes Hobby, teilt Harry mit dem Vorbild. Ist der männliche Protagonist namentlich auf dem Niveau von Weltliteratur (Literatur-Nobelpreis) verortet, sind die weiblichen Charaktere „Line“, „Lore“ und „Gloria“ literarisch im Groschenroman beheimatet – offenbar seit Generationen.

Charmant-ironisch und subtil skizziert der Subtext (literarische) Hierarchien, Geschlechterverhältnisse und Musikgeschmack: Großmutter Line liebt Schubert, Lore mag Paolo Conte und die Doors (nicht zuletzt wegen ihres bibliophilen Bezugs zu William Blake) und Gloria hat für die Hochzeit Peter Maffay gebucht – (Achtung: Maffays 1979 veröffentlichtes Studioalbum heißt „Steppenwolf“). So wie Harry den Deutschrocker Maffay mit Udo Jürgens verwechselt, kann Gloria, seine Tochter – anlässlich der Beerdigungsfeier ihrer Großmutter Line – Schubert und Schumann nicht auseinander halten; der Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm.

In Anbetracht der bevorstehenden Hochzeit räsonieren Harry und Lore über Liebe, Glück und Altern. Sie: „Alt werden ist kein Kampf, sondern ein Massaker“. Er: „Bei mir macht es bumm und weg!“. Erste und letzte Fragen, die sich jeder insgeheim stellt, aber keiner laut zu fragen traut: Wer wird zuerst sterben, wer lässt wen alleine zurück? Lore wünscht sich einen Neuanfang: „Harry, ich glaube, ich liebe dich noch“. „Sag mir Bescheid, wenn du’s genau weißt“. In solchen Pointen mit Applaus-Garantie blitzt der kabarettistische Witz von Heidenreich und Schroeder auf. Auch schwere Themen gehen sie mit befreiender Leichtfüßigkeit an.

Das Geplauder, Geplänkel und Gestichel der beiden Ehe-Veteranen, ihre wechselweise monologisch und dialogisch vorgetragenen Erinnerungen, Altersgrübeleien und Lebensweisheiten lassen schmunzeln. Er ist genervt von seiner anstrengenden Kulturschaffenden, geht lieber mit Ede zum Golf spielen als mit ihr auf eine Walser-Lesung: „Ede ist kulturlos!“, empört sie sich. „Ede ist Zahnarzt“ entgegnet er.

Mariele Millowitsch kommen beim Gedanken an den Tod der Mutter die Tränen. Sie kann mit feuchten, in die Ferne schweifenden Augen, wunderbar die Leere nach Sinn abtasten. Und Walter Sittler sieht Martin Walser ähnlicher als Jakob Augstein.

Zur Hochzeit reist er dann doch mit, nicht weil Peter Maffay auftritt, sondern, wie Thomas Bernhard sagen würde, um sich hinzusetzen und andere Leute zu bezichtigen. Womit Lore und Harry meinen: „Wir betrinken uns und lästern, was die Feier hergibt“.

Zum Bestseller avanciert ist „Alte Liebe“ ein Versöhnungsprojekt in Form eines halb autobiographischen Dialogromans. „Der Abend ist wie für uns gemacht“, so Millowitsch, bekennende Singlefrau und Sittler, seit über 30 Jahren glücklicher Familienvater. Sittlers älteste Tochter Jennifer hat den Text für die Bühne eingerichtet.

Rückmeldungen der Besucher sind durch die Bank positiv: „Gar nicht kitschig“, stellt eine Besucherin fest und meint: „Nach dieser Lesung schaut man sich seinen Partner noch mal ganz anders an“.

Die Erwartungen eines Herrn „wurden mehr als übertroffen – aber jetzt wartet viel Arbeit zuhause“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019