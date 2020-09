Mit Groove und Gefühl

Ein hervorstechendes Charakteristikum der Band Brainsail ist der fein vertaktete und vielseitig ausgestaltete Gesang von Seyda Sibel und Antonio Garcia: mal um eine elegant ausbalancierte Einheit zu bilden, mal um Kontrastreichtum, Tiefe, Groove-Eigenschaften der selbstkomponierten Stücke zu erhöhen. Die junge Gruppe war vergangenen Februar bei der Reihe „Jazz im Quadrat“ dieser Redaktion aufgetreten und hatte sich dabei den Besuchern des Musikclubs Ella & Louis in beste Erinnerung gespielt. Hier, bei „Kultur in the City“, markiert ihr Freiluft-Konzert zugleich den Start des zweiten Veranstaltungsmonats der Reihe, die von der Citykirche Konkordien und dem Verein livekultur Mannheim ausgerichtet wird.

Mit Beethoven befasst

Bassist Johannes Engelhardt, Pianist Paul Janoschka und Schlagzeuger Michael Jeske vervollständigen Brainsail, kennengelernt hatte man sich beim Jazzstudium an der Mannheimer Hochschule. „Magic Tree“ war weiland das erste Stück, das die Vokalisten zusammen geschrieben haben, berichtet Sibel – versonnen und zart erklingt es hier, während „Blue Lights“ auf luftig-flirrende Grooves gespannt wird, und das spanischsprachige „Siempre“ zwischen verträumter Feinfühligkeit und energetischer Spannung changiert. Wobei sich die Musiker viel Freiraum für ausgedehnte Improvisationen und solistische Streifzüge lassen. Zum 250. Beethoven-Geburtstag hat sich das Quintett zudem mit dessen siebter Sinfonie ins Benehmen gesetzt, um deren erste drei Sätze mit ganz eigener, experimenteller Handschrift zu arrangieren.

Und mit „Fixing A Hole“ erweisen sie den Beatles einnehmend Reverenz. Dafür gibt’s reichlich Applaus von den Besuchern auf der – nach Corona-Abstandsmaßgaben – vollen Kirchwiese. Dort geht „Kultur in the City“ an diesem Freitag, 4. September, 19 Uhr, weiter: Erst tritt Sousaphon-Spieler Uli Krug mit seinem Projekt Vier Männer von Welt auf, danach lädt Autor Stephan Pfalzgraf zur „Abenteuer“-Lesung.

