Zum Termin auf der Stuttgarter Höhe kommt Cornelius Meister mit dem Rennrad. „Ich bin überzeugt, dass man als Dirigent auch Vorbild sein muss. Wie jeder, der in der Öffentlichkeit steht“, sagt der ehemalige Heidelberger und neue Generalmusikdirektor (GMD) der Staatsoper in der Landeshauptstadt. Weinroter Cordanzug, fliederfarbener Pullover, blaue Socken. Die dunklen Haare zurückgegelt. Meister hat einen Imagewandel hinter sich. Nur noch wenig ist geblieben vom braven Musik-Nerd mit Seitenscheitel und Brille, als der er 2005 in Heidelberg antrat – als jüngster GMD Deutschlands.

13 Jahre später stellt der Niedersachse sich dieser Aufgabe am größten Dreispartenhaus der Welt samt einer renommierten Oper. Abgehoben ist er nicht. Bescheiden, demütig sieht er sich als Diener am Werk: „Ich habe das Privileg, mit wunderbaren Musikerinnen und Musikern Werke aufzuführen, die sich große Genies ausgedacht haben.“ Seine Aufgabe sei es, dem Orchester zu ermöglichen, sich bestmöglich zu präsentieren. „Ohne ein hervorragendes Orchester, ohne hervorragende Sänger wäre ich nackt.“ Allerdings räumt der 38-Jährige auch ein, anstrengend sein zu können. „Mit halbgut bin ich nicht zufrieden.“ Es gehe am Pult immer darum, Grenzen zu überschreiten.

Am 14. Oktober wird Cornelius Meister in Berlin mit dem neuen Musikpreis Opus Klassik als Dirigent des Jahres geehrt.

„Es gibt nichts, was ich ihm in seinem Beruf nicht zutraue“, sagt Wegbegleiter Peter Spuhler, heute Generalintendant in Karlsruhe. Spuhler erinnert sich an ein „positives Meister-Fieber“, dass er quasi mit seinem ersten Konzert in Heidelberg entfacht habe. Er beschreibt Meister als großen Künstler und versierten Handwerker. Zudem sei er ein enthusiastischer und überzeugter Förderer junger Kollegen. Und abseits des Pults? Spuhler lobt Meister als ausgesprochen höflichen, fürsorglichen Menschen und Familienvater. Und als Freund. „Ich denke, es wird ihm in Kürze jede Tür offen stehen. Vorerst wünsche ich ihm eine großartige Zeit in Stuttgart.“

Klassischer Generationenwechsel

Und da ist er Teil eines gewaltigen Umbruchs. Durch Zufall sind zur neuen Spielzeit die Intendanten aller drei Sparten ausgetauscht. Vor allem für die Oper ist es ein klassischer Generationswechsel: Intendant Viktor Schoner ist 24 Jahre jünger als Jossi Wieler, und zwischen Meister und seinem Vorgänger Sylvain Cambreling liegen 32 Jahre.

Schon seit einem Jahr lebt Meister mit Familie in Stuttgart. Seine Jungs spielen Geige, Cello, Klavier. Mal mehr, mal weniger gern. Gedrängt würden sie nicht, betont der Vater.

Und welche Ziele kann einer haben, der mit 38 Jahren so weit ist? Die Antwort überrascht. Die tolle Stelle, auf die er strebe, gebe es nicht. Besondere Werke erstmals dirigieren – das sei was. „Das erste Mal Mahler – dieses Glücksgefühl werde ich kein zweites Mal im Leben haben“, sagt Meister. Da er nun aber sämtliche Mahler-Sinfonien aufgeführt habe, „werde ich nie wieder spüren, wie es sich anfühlt, eine Mahler-Symphonie zum ersten Mal zu dirigieren. Das macht mich auch ein bisschen wehmütig.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018