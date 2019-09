Das TV-Traumpaar Mariele Millowitsch und Walter Sittler spielt nun auch auf der Bühne ein Paar. Die beiden Stars gastieren am 29. September um 20 Uhr im Großen Haus des Theaters Heilbronn mit der Szenischen Lesung „Alte Liebe“ nach dem Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder.

Mit klugem Witz und heiterem Ernst wird die Geschichte der in die Jahre gekommenen Liebe zwischen Lore und Harry erzählt. Was ist geblieben nach 40 Jahren Ehe? Sind wir die, die wir gern wären? Und, was soll das eigentlich alles? Fragen über Fragen, denen Lore und Harry nicht länger ausweichen können.

In umwerfenden Dialogen und mit viel Selbstironie lesen Mariele Millowitsch und Walter Sittler Szenen einer Ehe, in der sich wohl ganze Generationen wiedererkennen können.

