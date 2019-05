Mit Lada und „Time Warp“ durch den Sommer brausen

Es ist angerichtet: Die Proben für die ersten beiden Stücke „Tschick“ und „Rocky Horror Show“ laufen auf Hochtouren. Die Bühne und die Aufbauten nehmen Gestalt an. Die Schauspieler fühlen sich schon heimisch in der kleinen Stadt am Main und fiebern den Premieren entgegen. Kurzum: Es kann losgehen mit den Clingenburg Festpielen 2019 in Klingenberg.

Traditionell gibt es zum Auftakt am Mittwoch, 29. Mai, die Theaternacht. Ab 20 Uhr stellt sich das Ensemble im Schlosshof des Stadtschlosses Klingenberg der Öffentlichkeit vor.

Das erste Stück, „Tschick“ nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Wolfgang Hernndorf feiert am Donnerstag, 30. Mai, Premiere – und es wartet mit einer absoluten Neuheit auf: Es ist dem Organisations-Team gelungen, einen echten Lada aufzutreiben, mit dem der Hauptdarsteller über eine steile, schmale Rampe auf die Bühne fährt. Keine einfache Aufgabe: „Mittlerweile bin ich danach nicht mehr so mit Adrenalin vollgepumpt, sondern habe mich so im Griff, dass ich weiterspielen kann“, erzählt Sasha Bornemann. Und sein Mitspieler Victor Nielson freut sich: „Und wir brauchen keine Angst mehr haben, dass er uns entweder über den Haufen fährt oder das Auto abwürgt.“ Also ein echtes Roadmovie auf der Burg.

„Es wird eine außergewöhnliche und vielleicht auch die beste Inszenierung, die ich je gemacht habe“, verspricht Dirk Böhling. „Sowohl das Ensemble als auch die Bühne mit ihren verschiedenen Ebenen sind einfach toll.“ Er inszeniert die „Rocky Horror Picture Show“ zum vierten Mal – bislang immer in Schauspielhäusern, jetzt erstmals im Freien.

„In Gebäuden können sie mit Licht Stimmungen erzeugen, hier spielen wir bei Tageslicht“, so Böhling. „Ich bin freudig erregt.“

Für Hauptdarstellerin Pamila Lenn, die die Columbia spielt, geht sogar ein Jugendtraum in Erfüllung. „Als Teenager sah ich hier Aida und war begeistert“, so die Musical-Darstellerin. „Ich dachte mir, wow, das alte Ägypten entsteht auf einer Burg, da will ich später auch mal mitspielen.“ Nun ist es zwar nicht das alte Ägypten, sondern Transsylvania und die Kostüme werden auch ein bissschen anders sein. Die Premiere geht am Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr über die Bühne.

„Mit dem Sams haben wir doch einen Klassiker auf dem Spielplan“, merkte Hauptdarstellerin Alexandra Kurzeja ein wenig süffisant bei der Pressekonferenz im Klingenberger Rathaus an. Und sie freue sich, den kleinen Sonderling endlich spielen zu dürfen.

Sowohl von Seiten des veranstaltenden Vereins Clingenburg Festspiele als auch vom Intendanten Wolfgang Hofmann wurde bedauert, dass kein Klassiker auf dem Programm steht. „Aber die bescheidenen Zuschauerzahlen von ’Nathan, dem Weisen’ im letzten Jahr lassen uns keine andere Wahl“, sagt der Vereinsvorsitzende Rainer Markens. „Während Schauspiel- und Theaterhäuser mit rund 85 Prozent subventioniert werden, ist es bei uns gerade umgekehrt Wir bekommen einen Zuschuss von gerade mal 15 Prozent der Kosten.“

Und so steht in diesem Jahr eher die etwas leichtere Unterhaltung auf dem Programm. „Nichtsdestotrotz ist das Sams eine wirklich tolle Geschichte mit einer wichtige Botschaft und ich bin froh, dass wir es spielen“, sagt Wolfgang Hofmann. „Es ist ein Plädoyer für Toleranz gegenüber Wesen, die anders sind, nicht in unsere Denkschablonen passen.“ Premiere ist am Sonntag, 16. Juni.

Eine Herzensangelegenheit ist dem Intendanten das Stück „Shakespeare in Love“: „Für mich ist es dramaturgisch eines der besten Stücke, die derzeit zur Verfügung stehen“, erklärt Hofmann. „Und wir führen hier auch einen Klassiker, nämlich ‘Romeo und Julia’ in Teilen auf.“ Die Handlung in der Handlung sei spannend, und die Geschichte ergreifend. Die romantische Komödie in der Bühnenfassung von Lee Hall wird erstmals am Freitag, 19. Juli, auf der Clingenburg aufgeführt.

Den Spielplan komplettieren die Gastspiele der „The Beatles Revival Bnd“ am Montag, 24. Juni um 19 Uhr sowie „Echoes ’ Barefoot to the Moon, an Acoustic Tribute to Pink Floyd“ am Mittwoch, 31 Juli, sowie am Montag, 5. August, jeweils um 19 Uhr.

