Mit Mozart munter in die Disko

Auf den Regisseur des Abends trifft man überall. Auch draußen auf dem kleinen Parkplatz vor dem Zwingenberger Schloss – Michael Gaedt sorgt sogar hier für Ordnung und weist Autofahrer ein. Drinnen im Schlosshof ist er für das erste große deutsche Nationalsingspiel verpflichtet worden: „Die Entführung aus dem Serail“.

2016 hatte Gaedt in Zwingenberg bereits die deutsche Nationaloper schlechthin, den „Freischütz“, inszeniert. Gar nicht so schlecht für einen Regisseur, der als Comedian bei der „Kleinen Tierschau“ angefangen hat. Wobei das Komödiantische noch immer da ist: Der Programmzettel, der den Besuchern ausgehändigt wird, sieht wie die Speisekarte von der Dönerbude an der nächsten Ecke aus. Ein Zufall ist das nicht – diese „Entführung“ soll in einer türkischen Berliner Disko spielen, die zu einer Casting-Show gebeten hat und deren Türsteher Osmin heißt. Bassa Selim ist der Eigentümer des Etablissements.

Pionier des Türk-Pops?

Warum auch nicht? Schließlich ist Mozart unter anderem ein Pionier des Türk-Pops. Und wenn man die Vorgaben von Regisseur und Bühnenbildnern (Gösta Schulte und Joachim Maier) erst einmal verdaut hat, wird die Handlung schnörkellos, lakonisch und bisweilen fast ein bisschen lahm entwickelt.