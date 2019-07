Mit Musik, launigem Mitgefühl und Selbstironie

Hier wird Humor mit wissenschaftlichem Anspruch vereint: „Enten haben keine Ohren“ konstatiert ein so lehrreiches wie Grübelei-anregendes Lied aus dem „Fachbereich Ornithologie“, das die Musiker Mathias „C.“ Zeh und Rainer Schacht in zwingend schlüssiger Folge weiter führt zur Frage: „Wo haben sie sie verloren?“. Danach erklimmen die beiden schließlich die nächste Analyse-Stufe mitfühlenden Erstaunens mit der Erkenntnis: „Richtige Füße haben sie keine!“

Spätestens hier fragt man sich, was ein Vogel-Vertreter darüber wohl denken würde, wenn er in diesem Moment durch den Edesheimer Schlossgraben schwömme (gesetzt den Fall, er könnte Text und Musik überhaupt hören). Klar ist aber die Reaktion des Publikums: große Heiterkeit und viel Applaus für das Lied und seine Urheber – das Song-Comedy-Duo Die Feisten, die bei den Schlossfestspielen Edesheim vor mit rund 850 Besuchern ausverkauften Rängen ihr „Sommerspezialprogramm“ präsentieren.

Kongeniales Gegenstück

Jenes zündet selbst bei zeitweilig einsetzendem Regen (wobei die verteilten Regenponchos treffliche Dienste leisten), und der Interims-Schauer trübt auch den besonderen Charme der malerischen Kulisse nicht ein, die Rainer Schacht anerkennende Worte entlockt: „Dieses wundervolle Amphibientheater!“

Mit Witz gepaarte Musikalität ist das charakteristische Kennzeichen der in Mannheim (Schacht) und Kassel (Zeh) ansässigen Exil-Göttinger, die 2017 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet wurden. Zehs sanfte Schmeichel-Stimme wiegt einen immer wieder in entwaffnende Arglosigkeit, wiewohl er zugleich mit gezielt zuschnappendem Humor operiert. Gesangspartner, Gitarren-, Ukulele- und Mandolinen-Spieler Schacht bildet ihm dabei den kongenialen Counterpart und liefert zudem einige versierte Schlagwerk- und mundgemachte Bass- und Beat-Arbeit.

So warnt das Duo im „Nussschüsselblues“ launig vor verborgenen Gefahren des Alltags („Keime, Viren, Bakterien machen in der Nussschüssel Ferien“), feiert „Junggesellenabschied“ mit Teilnehmern über 50 – was Zeh in Anbetracht der über die Lebensjahre angehäuften Gebrechen und Zipperlein zunächst eher an ein „feucht gewordenes Tischfeuerwerk“ erinnert. Sie tanzen launig den „Logopädentango“, bieten mit „Kriech nich’ da rein“ einen süffisanten Abgesang auf übereifrige betriebliche Vorgesetzten-Anbiederung und fusionieren in „Flamingo Dolores“ genüsslich Schlager mit ureigenem Feisten-Humor. Selbstironie kommt nicht zu kurz, wie der ausgedehnte Zugabenteil zeigt, in dem Zeh in den tanzenden „James B.“ (gemeint ist Soul-Gott James Brown) reinkarniert. Dafür gibt es: Beifall im Stehen!

