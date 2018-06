Mit Musikern auf Augenhöhe

Anzeige

Der bis dato relativ unbekannte Max Brauer (1855-1918) ist zwar in Mannheim geboren und war Schüler von Vinzenz Lachner, wirkte aber als Musikdirektor in Kaiserslautern und Karlsruhe. Zum Auftakt also Mozarts Quintett für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier in Es-Dur KV 452, wobei sich zum Pianisten Soddy der Oboist Jean-Jacques Goumaz, die Hornistin Ulrike Hupka, die Fagottistin Annette Falk (allesamt Stimmführer im NTO) und der dem Ensemble seit Langem vertraute Karlsruher Klarinettist Alexander Hildebrand gesellten.

Bei der Uraufführung 1784 standen Mozart mit den Instrumentalsolisten der kaiserlichen Hofkapelle „wahrlich exorbitante Bläser“ zur Verfügung, und im Verein mit der Tatsache, dass Mozart sein Quintett dem Vater Leopold gegenüber „das Beste, was ich noch im Leben geschrieben habe“ nannte, war der rauschende Erfolg vorhersehbar. Nicht minder exorbitant die Qualität der fünf Solisten bei der Mannheimer Wiedergabe des genialen Werks, wobei sich der fabelhafte Alexander Soddy – ungeachtet der hochvirtuosen Klavierpassagen besonders im Rondo-Finale – stets als perfekter Teamplayer erwies.

Melodienselig und melancholisch

Nach der Pause, in der kühle Getränke die einzige Erfrischung waren, widmete sich das um den NTO-Soloflötisten Matthias Wollenweber erweiterte Ensemble dem Sextett für Klavier, Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott (1888) von Max Brauer. Obwohl der Programmzettel dem genuin spätromantischen, melodienseligen Werk nur drei Sätze gönnte, schloss sich zur Freude aller dem Andante noch ein Allegro con fuoco an, das in einem wahrlich sinfonischen Klangrausch endete.

Für den begeisterten Applaus dankten die Künstler mit dem herrlich melancholischen Walzer aus der Jazzsuite Nr. 2 von Dmitri Schostakowitsch.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.06.2018